Celades: "Los jugadores me han demostrado que están preparados para dar otro paso"

09/12/2019

Fútbol/Champions.- Celades: "Los jugadores me han demostrado que están preparado

El entrenador del Valencia, Albert Celades, ha asegurado que sus jugadores están "preparados" para dar un "paso" más este martes ante el Ajax en Ámsterdam, donde el equipo 'che' se juega el pase a octavos de final de la Liga de Campeones, y ha afirmado que están "focalizados" en su partido y no en lo que suceda entre el Chelsea y el Lille en el otro duelo del grupo.

"La mentalidad es la que marca la diferencia. Estos jugadores están preparados para dar ese paso, me lo han demostrado", declaró en la rueda de prensa previa en el Johan Cruyff Arena. "Todos los partidos tienen un componente emocional. Un partido que te da la posibilidad de jugar los octavos de final y jugar en un estadio como este, es una suerte para todos. Son partidos únicos en la carrera de los futbolistas", añadió.

Además, afirmó que aunque son "conscientes" de que el mismo resultado del Chelsea les clasificaría, pero reiteró que están "focalizados" en su partido. "Lo que creemos es que, jugándose lo que se juega, la victoria del Chelsea se producirá. Sabemos que vamos a tener que hacer todo bien para ganar mañana, defender y atacar bien, aprovechar las opciones en el área rival. Cuando juegas contra un equipo tan bueno, cualquier error te penaliza. Tenemos que hacer un partido perfecto", indicó.

"Es un partido en el que los dos equipos nos jugamos la clasificación, con un tercer equipo implicado. Los dos buscamos la portería contraria, con nuestros estilos. Espero un partido bonito, la motivación va a ser muy alta", prosiguió.

Por otra parte, el preparador catalán aseguró que es una "lástima" que tantos jugadores, como Maxi Gómez, Denis Cheryshev o Geoffrey Kondogbia, no vayan a poder jugar, ya que se trata de un duelo "que nadie se quiere perder", pero no se excusó en las bajas ante una posible derrota. "Hay jugadores jugando más minutos de los que nos gustaría, pero la situación es la que es. Tiene un gran mérito", subrayó.

En este sentido, Celades reconoció que les preocupa el tema de las bajas, aunque eso servirá para darle minutos a gente de la cantera. "Vamos recuperando jugadores y van cayendo otros. Es una cosa que nos preocupa y estamos tratando de ponerle solución, pero la realidad es la que es y no podemos pararnos a lamentarnos. Hay que aprovechar los recursos que tenemos. Venir con tanta gente de la casa es una alegría para el club", expuso.

"Los partidos no los deciden solo los que salen de inicio. Venimos con muchas bajas, es una situación con la que convivimos en los últimos tiempos. Es admirable cómo los jugadores se están reponiendo a esta circunstancia. Estamos muy pendientes de lo que pasa en la cantera, y poder dar una oportunidad a los chicos es una suerte. Todo el mundo está deseando jugar; mañana será una oportunidad para que los jugadores que no han jugado tantos minutos puedan dar un paso adelante", continuó, antes de afirmar que ve al capitán Dani Parejo "con suficiente energía" para jugar.

"ESTAMOS CON LA MENTALIDAD Y LA ENERGÍA NECESARIA"

En otro orden de cosas, el técnico valencianista no consideró "determinante" la primera derrota liguera de los de Erik ten Hag del viernes ante el Willem II ni que pueda tener "influencia" en lo que pase el martes, pero sí lamentó que los holandeses hayan contado con un día más de descanso. "No es una tontería. Pero la ilusión que tenemos es tan grande que vamos a intentar que quede a un lado ese déficit. Todo el mundo sabe que independientemente de la dificultad, tenemos una oportunidad muy buena", advirtió.

Así, recordó que han tenido un grupo de clasificación "muy difícil". "Llegar a esta última jornada dependiendo de ti mismo significa que el equipo ha hecho una buena clasificación. Estamos con la mentalidad y la energía necesaria para afrontarlo de la mejor manera", dijo.

Sobre el cuadro neerlandés, uno "de los mejores de Europa y del mundo", señaló que cuenta "con una base de jugadores parecida a la del año pasado" y "con una filosofía de juego y de club determinada". "El Ajax viene de ser semifinalista, de hacer una temporada increíble. Nosotros lo afrontamos como una oportunidad, y estos jugadores están preparados para dar ese paso y seguir avanzando como equipo. Sabéis las dificultades que estamos superando, y eso es una muestra de madurez de este equipo", recordó.

También explicó que la derrota ante el cuadro holandés en Mestalla puede servirles para afrontar el choque. "Es un partido que nos puede ayudar también. Lo hemos vuelto a ver y entendemos que hay algunas situaciones que podemos utilizar. Ese día, hasta el 0-3, la diferencia estuvo en la definición; ellos lo hicieron de maravilla y nosotros no tuvimos ese acierto y nos penalizó", expuso.

Por último, Celades se mostró satisfecho con la adaptabilidad de sus jugadores. "No le he dado mucha importancia a los esquemas de juego, pero me gusta que somos capaces a adaptarnos a diferentes situaciones, habla muy bien de los jugadores. Cuanta más flexibilidad mostremos, mejor, es un valor añadido", finalizó.