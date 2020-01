Celades: "Uno no cree que puedan suceder cosas como el primer gol"

Publicado 08/01/2020 22:34:18 CET

Fútbol/Supercopa.- Celades: "Uno no cree que puedan suceder cosas como el primer - Maria Jose Segovia / AFP7 / Europapress - Archivo

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia, Albert Celades, lamentó la clara derrota encajada ante el Real Madrid (1-3) en la primera semifinal de la Supercopa de España y aseguró que nunca crees que puedan suceder "cosas como el primer gol" después de que Toni Kroos marcase un gol olímpico tras un despiste de su zaga y el portero Jaume Domenech.

"Sí es cierto que hasta el 0-1 tampoco estábamos demasiado bien, pero ese gol nos ha hecho daño por cómo se ha producido. Nos ha costado recuperarnos. Uno no cree que puedan suceder cosas como el primer gol y suceden", afirmó Celades tras ese gol desde el córner, el primero en la historia de la Supercopa.

El técnico 'che' no puso paños calientes a la derrota y explicó que deberían "haber estado más activos con y sin balón". "La consecuencia final es el resultado. Los jugadores se han esforzado hasta el final, incluso con el 0-3 -cuando ya era muy difícil- han seguido luchando y peleando. Es una causa más", añadió.

Preguntado por la apuesta de Zidane por cinco centrocampistas, Celades reconoció que le pilló por sorpresa. "No valorábamos que pudiese pasar lo que ha pasado. Ellos han jugado solamente con un delanteor centro y entendíamos que podía ser así, pero no lo sabíamos", manifestó. "La primera media hora en Liga en Mestalla también fue algo así con el juego interior", recordó.

"No es un momento fácil, cuando sufres una derrota siempre se te queda mal cuerpo. Ahora tenemos que mirar hacia delante y seguir preparándonos para lo que viene. El siguiente partido de Liga es el Mallorca. No queda otra que pasar página a lo que ha sucedido hoy", añadió Celades, que "no" ha recibido instrucciones del club sobre priorizar una u otra competicion.

Por último, el técnico valencianista destacó los "grandísimos jugadores del Real Madrid" pese a las bajas y descartó que el apoyo mayoritario del publicó local al conjunto blanco pudiese determinar el choque. "No creo que el apoyo del público al Real Madrid haya sido determinante para el resultado final", finalizó.