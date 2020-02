Celades: "No entiendo que se cuestione a Simeone"

Publicado 13/02/2020 15:07:13 CET

"Jugamos contra un Atlético que te castiga a la mínima, pero en casa tenemos buena dinámica"

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, Albert Celades, ha asegurado no entender que "se cuestione" la figura del técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, porque ha hecho algo "grande y durante muchos años" y, por ello, recela de unos colchoneros que se presentan en Mestalla este viernes con la intención de plantear un reto complicado a los valencianistas.

"Simeone me parece un gran entrenador, que ha hecho algo grande en el Atlético y durante muchos años, que es lo más difícil. Claro que no entiendo que se le cuestione, pero sé la realidad que tenemos los entrenadores, a Valverde le echaron hace poco siendo primeros, sabemos donde estamos", manifestó en rueda de prensa.

Celades aseguró que el Atlético, cuarto en la tabla con dos puntos más que el Valencia, que es séptimo, es un rival "muy difícil". "Es un equipo muy sólido, que encaja pocos goles, que te castiga a la mínima y lleno de grandes jugadores, con un gran entrenador", recalcó.

"Será un partido muy duro y muy difícil, pero jugamos en casa, tenemos una buena dinámica y somos también optimistas por esa situación", afirmó en referencia a la ayuda que les está brindando Mestalla en esta temporada, en la que luchan por meterse de nuevo en puestos de competición europea.

"Esperamos que la afición nos ayude como ha hecho siempre. Debido a esa ayuda tenemos la racha que llevamos, de estar invictos en Liga en Mestalla. Es muy importante esa ayuda, en casa nos sentimos fuertes en parte por esa sensación de fortaleza, de estar todos juntos", explicó el catalán.

Eso sí, el Valencia llega a este duelo 'tocado' tras perder en Getafe (3-0) en Liga y caer eliminado de la Copa del Rey en Granada (2-1). "Se entrena, la motivación, y todas las partes del juego. Hay cosas a mejorar, y cuando hablaba de motivación es porque somos conscientes de que nos superaron, que no tuvimos un buen día y de que no fue un buen partido", rememoró del duelo en el Coliseum.

"Estos dos partidos son importantes. Vamos a jugar contra un rival con el que tenemos muy poca distancia de puntos, que es muy bueno y es ilusionante poder ganar. En la 'Champions', el margen de error es mucho menor, en una eliminatoria como esta. Pero pensamos en el Atlético y en irnos con las mejores sensaciones para el siguiente partido", comentó sobre el duelo de la semana que viene en los octavos de la Champions ante el Atalanta.

Por otro lado, Celades bajó el nivel de alarmismo sobre Rodrigo, que no podrá jugar tampoco contra el Atlético. "No es un tema de que tenga que pasar por quirófano, no hay parte médico porque no hay nada medianamente grave. No es nada grave, lleva tiempo jugando con alguna molestia, pero nada más que eso y no reviste más gravedad", explicó.

"Mangala es una opción más, no porque Diakhaby tuviera algún error el otro día en Getafe. Es objetivo que no le hemos usado mucho, pero es una opción más que valoramos de cara a mañana", apuntó sobre el central, que apenas ha contado, si bien reconoció que el club confía todavía en poder incorporar a un futbolista para suplir la baja de Ezequiel Garay.

El lado positivo es que José Luis Gayà está recuperado y apto. "Gayà está bien, ha entrenado hoy. Recibió un golpe muy fuerte en Getafe, pero no ha pasado de eso, de ser un golpe muy fuerte. No es la situación de que estés forzando a alguien", recalcó.