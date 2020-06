Celades: "No tenemos suerte con el VAR, el gol de Rodrigo es una más"

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, Albert Celades, lamentó que el gol de Rodrigo Moreno ante el Real Madrid -con 0-0 en el marcador- no fuese concedido por un fuera de juego que "no entiende" y reconoció que la última media hora les costó "mucho" y fue cuando llegaron los goles de su rival, obra de Benzema (2) y Marco Asensio.

"Hemos hecho una buena primera parte, tuvimos opciones claras de gol, pero en la segunda parte hemos afeado el partido, sobre todo en el tramo final. Lo hemos intentado al principio, hablamos de salir rápido, pero no nos ha llegado para poder ganar", dijo Celades tras la derrota que complica a los valencianistas su pelea europea.

Preguntado por el gol anulado de Rodrigo, el téncico 'che' no comprende la decisión del VAR. "No lo entiendo, he visto la jugada, pero no la entiendo. Es una situación donde (Maxi) no toca el balón y no interviene en la jugada. Ha condicionado el partido, nos parece una jugada injusta. No tenemos suerte con el VAR, (el gol de Rodrigo) es una más", afirmó.

"Esa decisión ha sido un palo, pero no nos podemos agarrar a que eso haya definido el partido. Sabemos que es importante marcar en las ocasiones que tienes, pero no fue así", añadió Celades, que enumeró las oportunidades generadas por "Ferran Torres, el gol anulado y el palo de Rodrigo". "Esto no nos ha valido, pero hay que recuperarse para el domingo, que tenemos otra pelea", manifestó.

"El otro día, contra el Levante, tuvimos la desgracia de no ganar un partido que fue serio, no brillante, pero hoy la historia ha sido distinta. Hicimos una buena primera parte, con opciones, pero no pudimos. En los últimos 25 minutos nos ha costado mucho más, hemos bajado mucho el nivel con la expulsión, con la lesión...", admitió Celades.