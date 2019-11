Celades: "No es un todo o nada, es una oportunidad magnífica"

Publicado 26/11/2019 14:29:20 CET

El entrenador del Valencia, Albert Celades, ha reivindicado que el duelo ante el Chelsea "no es un todo o nada", sino "una oportunidad magnífica" de lograr la clasificación para octavos de final de la Liga de Campeones, aunque ha avisado de la dificultad de batir a "un superequipo" como el inglés.

"Mañana no tenemos un todo o nada, es una oportunidad magnífica para pasar. Aunque no ganemos podemos tener opciones en el último partido y hay que valorar la situación en la que estamos. Hace muchos años que el Valencia no pasa a la siguiente fase porque es muy difícil. Estamos en un club grande y tenemos que salir con la mentalidad de ganar todos los partidos", apuntó Celades en rueda de prensa.

El técnico recordó que están metidos "en un grupo muy difícil con dos superequipos de los mejores de Europa". "Y podemos clasificarnos a falta de dos partidos. Lo afrontamos con muchísima ilusión y vamos con la mejor mentalidad para seguir avanzando. El sorteo no fue benévolo con nosotros y si estamos en esta situación es porque el equipo lo ha hecho bien", recalcó.

Preguntado por un posible mensaje de motivación a jugadores y aficionados, explicó que "mañana todo el mundo quiere jugar y no hace falta ninguna motivación extra para eso". "Cuando sales a la calle todo el mundo te recuerda el partido de mañana. En ese aspecto es muy sencillo", remarcó.

Sobre el estado físico de su plantilla, Celades dijo que "la convocatoria de 19 va sobre todo por Garay", que ha entrado en la lista pero arrastra un problema lumbar, aunque sí confirmó que Francis Coquelin está "disponible". "Nos hubiese gustado que jugara un rato contra el Betis, pero era asumir demasiado riesgo. Ya valoraremos si juega de inicio o nos ayuda desde el banquillo", dijo sobre el galo.

En cuanto al Chelsea, advirtió de que "es un superequipo magnífico, de los mejores de Europa ahora mismo". "Hasta el partido contra el City venía de una racha muy seguida de victorias y aún así jugó fantásticamente bien. No sé si pasar es una obligación para ellos y para nosotros no, pero sabemos que nosotros necesitamos un magnífico partido para poder ganar", analizó.

Sus alabanzas al club inglés también se dirigieron al técnico y a la plantilla. "Lampard siempre fue un jugador extraordinario y cuando empezó su carrera como entrenador en el Derby County también tuvo un rendimiento extraordinario y se ganó su gran oportunidad de volver al Chelsea. Tiene grandes jugadores y no solo dos o tres, son muchos buenos y además juegan con mucha intensidad", finalizó.