Celades: "Nos hemos dejado dos puntos"

El entrenador del Valencia CF, Albert Celades, lamentó que después de ver a su equipo vaciarse dejaran escapar "dos puntos" este domingo en el minuto 95' contra el Real Madrid, por culpa de un gol de Benzema que no le impidió mostrar el "orgullo" por su equipo.

"Una pena irnos con este resultado cuando lo hemos tenido tan cerca. Estamos muy orgullosos del trabajo que han hecho los jugadores, en la primera parte sí que es cierto que nos ha costado, nos han metido cerca de nuestra área, pero el equipo ha hecho una segunda parte muy buena, hemos tenido ocasiones para marcar algún gol más, pero nos hemos encontrado con esta última jugada", dijo en rueda de prensa tras la jornada 17 de LaLiga Santander.

El técnico 'che' explicó que valorarán mejor el empate a lo largo de la semana, pero no ocultó el dolor de encajar un gol en la última jugada y en Mestalla. "El equipo se ha vaciado, ha hecho un gran partido ante un rival. No estamos contentos porque lo hemos tenido muy cerca, pero sin duda conforme pasen los días haremos un balance mucho más positivo. No solo el resultado, la forma en la que hemos jugado la segunda parte es muy buena. Tenemos una sensación extraña porque lo que importa es el resultado", afirmó.

"Hemos hecho méritos para ganar. Nos han puesto en dificultades en el primer tramo, pero hemos jugado muy bien, hemos tenido bastantes ocasiones para cerrar el partido, pero el Real Madrid tiene mucho potencial, nos han hecho el gol en una jugada a balón parado", añadió, recordando el instante en el que Benzema hacía el 1-1.

"No me voy satisfecho, queremos ganar siempre, eso tenemos que tenerlo en la mente. Luego los partidos van como van y un empate a veces puede ser bueno, pero creo que nos hemos dejado dos puntos. Hemos hecho las cosas bien", apuntó.

Además, Celades valoró la posición de Ferran por dentro y como delantero junto a Rodrigo. "Queríamos aprovechar la velocidad de Ferran, que pudiera entenderse bien con Rodrigo, así lo hemos decidido. Luego hemos hecho algunas variaciones. Estamos satisfechos con todos los jugadores que han jugado", finalizó.