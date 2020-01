Celades: "Es un reto grande, pero estamos en terreno neutral"

Publicado 07/01/2020 18:43:01 CET

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia, Albert Celades, afirmó que se trata de un "reto grande" medirse al Real Madrid en las semifinales de la Supercopa de España, que este año se disputa en Arabia Saudí, pero confía en las posibilidades de su equipo porque, entre otras cosas, el partido se juega en "terreno neutral".

"Estamos centrados en el partido ante el Madrid y no pensamos en nada más. El formato de Supercopa está decidido así y tenemos que intentar adaptarnos. Será un partido muy difícil, es un gran nivel que está mostrando una solidez defensiva que no veíamos desde hace mucho tiempo", destacó el técnico 'che'.

Además, Celades no se olvidó del "talento de la parte ofensiva" más allá de la ausencia por lesión de Karim Benzema. "Nosotros no tendremos a Rodrigo, que es una baja importante, pero también a otros. Intentaremos minimizarla lo máximo posible. Llevamos mucho tiempo con muchas dificultades con jugadores no disponibles y siempre nos hemos adaptado a la situación y a los diferentes contextos", añadió.

"Es un reto grande, pero independientemente de la grandeza del rival, así lo vamos a tratar (...) Estamos en un terreno neutral, nuestra idea es salir con la mejor mentalidad, competir al máximo y dar lo mejor de nosotros", confesó Celades ante los medios, a quienes no destapó ninguna de sus cartas.

"¿El portero? Lo tengo decidido pero entendedme que no puedo decirlo porque no se lo he comunicado a ellos, pero está decidido". Y en cuanto a las modificaciones en el once inicial, el entrenador del Valencia también fue esquivo. "No quiero desvelar mi plan, como es lógico no queremos decir nuestras intenciones", agregó.

Por último, Celades rechazó que pueda cambiar su idea de juego o su alineción pensando en la posible final del domingo. "No pensamos en eso. Pensamos en la dificultad que tenemos por delante para llegar a la final. Jugamos contra uno de los mejores equipos y nosotros sólo estamos focalizados en este partido sin pensar en nada más", finalizó.