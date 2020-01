Publicado 21/01/2020 15:51:12 CET

Fútbol/Copa.- Celades: "La situación no es crítica, pero tenemos que rebelarnos"

Fútbol/Copa.- Celades: "La situación no es crítica, pero tenemos que rebelarnos" - Maria Jose Segovia / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, Albert Celades, ha reconocido que la situación de su equipo "no es la mejor" tras las últimas derrotas y que sus jugadores están obligados a "rebelarse", al tiempo que ha recalcado que se toman "con la mayor seriedad" el duelo de este miércoles en Logroño, donde iniciarán su defensa de la Copa del Rey.

"Todos somos conscientes de lo que ha pasado en Mallorca y en Arabia ante el Real Madrid. Es una situación similar y tenemos que rebelarnos, me niego a pensar que esto es así. Hay que intentar darle la vuelta a una situación que no es crítica, pero no es la mejor, y está en nuestra mano", valoró Celades en rueda de prensa recogida por la web del Valencia.

"Lo que más me ha sorprendido es que no nos hemos rebelado ante esa desconexión y nos ha costado reaccionar a eso. Ha sido una gran sorpresa cuando el equipo ha demostrado lo contrario en momentos puntuales adversos y no ha sido así", abundó el técnico, para el que "siempre es un orgullo y una responsabilidad" defender la camiseta independientemente de la categoría del rival.

En este sentido, advirtió de que les espera un partido "complicado" ante la UD Logroñés, un adversario que "va primero de su grupo de Segunda B y está jugando bien. "Eliminaron al Cádiz, líder de Segunda, y eso demuestra el nivel que tienen. Además está la dificultad de ser una eliminatoria a partido único. Tenemos que estar muy mentalizados de lo que nos vamos a encontrar", subrayó.

Por todo ello, afrontan su debut en la Copa con "la mayor seriedad" y mostrando "máximo respeto al rival". "No espero ninguna facilidad y sí muchas dificultades, por el clima, por el campo, además de jugar contra un equipo bueno que va líder de Segunda B. Me imagino un partido de muchas dificultades y es lo que les transmito a los jugadores", dijo.

Además, Celades valoró como "un acierto" la llegada al club de César Sánchez como nuevo director de fútbol. "El club me preguntó y di mi opinión. Creo que es una gran incorporación, es valencianista, ha pasado por el club ocupando diversos ámbitos, tanto como jugador como en la parcela técnica, y es muy querido por la afición", transmitió sober el exportero.