Celades: "Tenemos que canalizar en confianza la alegría del Ajax"

El entrenador del Valencia, Albert Celades, ha pedido "canalizar en confianza" la "alegría" de la victoria del martes ante el Ajax, que les permitió avanzar a octavos de final de la Liga de Campeones, para afrontar el partido del domingo ante el Real Madrid, un equipo que llega a Mestalla "en el mejor momento de la temporada".

"Se afronta con muchísima ilusión. Es un reto motivante contra uno de los mejores equipos del mundo. Venimos en una buena dinámica, de una alegría muy grande, y eso tenemos que canalizarlo en confianza, porque si no es difícil ganar a un equipo como el Real Madrid", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, el preparador valencianista reconoció que enfrentrarse a equipos "muy buenos" hace que la preparación motivacional del partido sea "más sencilla". "Hay que gestionar las situaciones de la mejor manera. El Real Madrid llega en el mejor momento de la temporada después de las dudas iniciales, con algunos de los mejores jugadores del mundo. Tienes que hacer un grandísimo partido para tener opciones", subrayó.

"Los favoritismos no valen de nada. No me importa mucho, la verdad", dijo sobre quién es favorito a la victoria. "Tienes que mantener la concentración durante todo el partido, cualquier despiste te castiga. Sabemos la dificultad que conlleva, pero lo afrontamos con la mejor mentalidad, intentando sacar nuestras fortalezas y tratando de gestionar la situación", manifestó.

Por último, Celades no desveló quién compartirá dupla atacante con Rodrigo ante las bajas de Maxi Gómez y Kevin Gameiro. "Tenemos a Manu Vallejo y a Sobrino. Las diferentes opciones trataremos de manejarlas de la mejor manera posible, explotando los recursos", finalizó.