Giovani Lo Celso of Real Betis looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Real Betis and Villarreal CF at La Cartuja stadium on January 17, 2026, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista argentino Giovani Lo Celso sufre una lesión miotendinosa del recto anterior del muslo derecho y podría estar más de dos meses de baja en el Real Betis

"El jugador argentino presenta una lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho a consecuencia de una acción fortuita que sufrió en el encuentro ante el PAOK", informó el club, que avanzó que su reincorporación al grupo "dependerá de la evolución del proceso".

El argentino podría estar más de dos meses de baja, por lo que se perdería una decena de partidos en LaLiga EA Sports 2025-26, el cruce de cuartos de final de la Copa del Rey Mapfre de este jueves ante el Atlético de Madrid, y la eliminatoria de octavos de la Europa League prevista para el mes de marzo.