El Celta derriba al PAOK y confirma su pase a octavos en la Europa League

February 26, 2026, Vigo, Guimaraes, Spain: Williot Swedberg of RC Celta Vigo is seen on action during the UEFA Europa League 2025/26 Knockout Play-off Second Leg match between Real Club Celta and PAOK FC at Estadio Balaidos on February 26, 2026 in Vigo, S - Europa Press/Contacto/Miguel Lemos

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El RC Celta de Vigo ha derrotado este jueves por 1-0 al PAOK FC en la vuelta de su 'playoff' de dieciseisavos de final en la Liga Europa, haciendo bueno el 1-2 cosechado durante el partido de ida en Salónica (Grecia) y sellando así su clasificación para la siguiente ronda del torneo.

En el Abanca Balaídos, Williot Swedberg acaparó algo de protagonismo al inicio entre los locales, pero Borja Iglesias tuvo la primera ocasión real con un cabezazo que se marchó alto en el 21'. Más clara fue otra en el 29' que tuvo Matías Vecino, cuyo derechazo dentro del área rival tras un pase de Iago Aspas se fue excesivamente cruzado a media altura.

El equipo entrenado por Claudio Giráldez siguió incordiando por obra del mismo Aspas y de Sergio Carreira, pero no dio un paso adelante hasta que Miguel Román sustituyó a Ilaix Moriba en el descanso. Así mejoró el Celta sobre todo en el centro del campo y, fruto de ello, llegó el 1-0 en el minuto 63 tras una conducción de Carreira por la banda izquierda.

El dorsal 5 de los celestes combinó con el 'Panda' Iglesias, quien en la frontal del área dio un pase casi de espuela a Swedberg; éste controló la pelota dentro del área helena con su pie izquierdo y de forma rápida ejecutó un disparo raso con su otro pie, cruzando ese remate lejos del alcance del portero Antonis Tsiftsis en su estirada.

Aspas tuvo después otra oportunidad de marcar, pero su disparo lejano tropezó en un zaguero. El PAOK no tenía profundidad de banquillo, pues vive una plaga de bajas, y careció de recursos ofensivos para buscar el empate. Enfrente, Jones El Abdellaoui sí tuvo la confianza de Giráldez y animó el cotarro, e incluso en el tiempo de descuento merodeó el gol.

Su zurdazo cruzado salió desviado, pero eso no amargó los festejos de la afición y de los propios futbolistas a la conclusión del encuentro, todos en comunión por haber superado este peaje y haber alcanzado los octavos de final en una Europa League donde el Celta sueña con brillar.