El Celta exhibe pegada en Zagreb

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El RC Celta de Vigo ha ganado este jueves por un claro 0-3 en su visita al GNK Dinamo Zagreb durante la jornada 4 en la liguilla de la Europa League, exhibiendo los vigueses pegada gracias a un doblete de Pablo Durán y también finura con los pases de Iago Aspas.

En el Estadio Maksimir, Durán adelantó al equipo celeste nada más cumplirse el minuto 3 domando una asistencia de Aspas en la frontal del área y, a la media vuelta, conectando un derechazo raso que entró junto a un poste. Aspas tuvo una ocasión en el 27' con un tiro lejano que repelió el portero y sirvió como preludio del 0-2, un autogol de Sergi Domínguez.

Bryan Zaragoza se marchó de Kévin Théophile-Catherine por la banda izquierda del ataque visitante y puso un centro que Domínguez desvió sin querer hacia su portería. Y poco antes del descanso, el Celta hizo el 0-3 con un contragolpe guiado por Aspas, que a su izquierda vio a Zaragoza; Durán llegó en carrera, recibió el pase y metió un derechazo a bocajarro.

En la segunda mitad del duelo, los pupilos de Claudio Giráldez apenas sufrieron e incluso merodearon el 0-4 con dos acciones de Ferran Jutglà. La ocasión de peligro más clara para los locales fue, en el 83', una falta directa que lanzó Luka Stojkovic y que Iván Villar desbarató a media altura.

El habitual guardameta suplente se mostró serio como todo el Celta, que ahora tiene nueve puntos en los puestos altos de la clasificación. Por su parte, el equipo croata encajó de este modo su primera derrota de este curso europeo y luce siete puntos en la frontera entre el 'top 8' y sus perseguidores.