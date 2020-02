El Celta prueba el liderato blanco en la vuelta de Hazard

Publicado 15/02/2020 18:02:38 CET

El Celta pone a prueba el liderato blanco en la vuelta de Hazard El Real Madrid busca su sexta victoria consecutiva ante el cuadro gallego, que ansía salir del descenso

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid busca este domingo en el Santiago Bernabéu (21.00 horas/Partidazo en Movistar LaLiga), en el regreso de Eden Hazard, su sexta victoria consecutiva en LaLiga Santander para reforzar su liderato, en una vigésima cuarta jornada en la que se enfrenta a un RC Celta que espera dar continuidad a su triunfo ante el Sevilla para salir de la zona de descenso.

La visita a El Sadar (1-4) del pasado domingo reforzó a los de Zinédine Zidane después de la debacle de Copa del Rey, cuando la Real Sociedad les dejó fuera tras asaltar el coliseo blanco (3-4). Lejos de arrastrar su mala fortuna a la Liga, el cuadro blanco afianzó su puesto en lo más alto de la tabla.

Ahora mismo, marcha primero con 52 puntos, los mismos que suma un FC Barcelona (49) que se dejó su coliderato hace tres jornadas en Mestalla (2-0) pero que ha metido presión este sábado con su victoria ante el Getafe (2-1). En el primer partido en casa tras la debacle copera, los de Zidane esperan devolver la ilusión a un público que podría volver a ver en acción a Eden Hazard.

"Es un grandísimo jugador. Es hora de que vuelva con el equipo. Si entrena con nosotros es que está bien físicamente. Hace tres meses que no juega y tiene que coger ritmo, pero físicamente está listo para estar con nosotros", declaró Zidane en rueda de prensa sobre Hazard, que no entraba en una convocatoria blanca desde el pasado 26 de noviembre.

Y es que el belga ha superado, tras más de dos meses y medio de baja, una microfisura en el tobillo derecho; a pesar de que el técnico blanco insiste en que está bien para jugar, previsiblemente no será titular y dispondrá de algunos minutos en la segunda mitad.

La responsabilidad en ataque podría recaer en Isco Alarcón y en Karim Benzema, después de que Zidane dejase fuera de la lista a Rodrygo y a Lucas Vázquez. En la zona de creación estarán Valverde, Casemiro, Kroos y Modric, justo por delante de una línea defensiva formada por Carvajal, Varane, Ramos y Mendy, con Courtois bajo palos.

EL CELTA, CON DEFENSA DE CINCO

Los blancos tendrán enfrente a un Celta necesitado y que tomó algo de oxígeno con su remontada del pasado domingo en Balaídos ante Sevilla (2-1). Con ello, el equipo de Óscar García Junyent puso fin a una racha de ocho partidos sin ganar y salió de las posiciones de descenso.

Sin embargo, la victoria del Mallorca este sábado ante el Alavés (1-0) le ha devuelto a la zona de quema, que marca con un punto menos (20) que los bermellones. "Estamos en la situación que estamos y, si no eres fuerte, no sales de ahí. Estamos compitiendo y jugando muy bien y los jugadores tienen claro cuál es el camino. Es un campo muy complicado, pero, ¿qué partido de Primera no es complicado?", indicó el técnico celeste sobre el duelo en el Bernabéu.

El cuadro vigués no vence en Liga en el coliseo blanco desde 2006, cuando los goles de Nene y Jorge Larena le permitieron cosechar los tres puntos. En Copa, en cambio, sí venció en 2017, en la ida de unos cuartos de final en los que anotaron Aspas y Jonny y en los que los celestes, tras el partido en Balaídos, superaron la ronda.

Los vigueses formarán previsiblemente con línea de cinco, donde Jeison Murillo, que ha superado un esguince de rodilla que se produjo en el último encuentro de Liga, podrá completar la zaga de tres centrales junto a Aidoo y Araujo. Smolov y Aspas llevarán el peligro al área de Courtois.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos, Modric; Isco y Benzema.

CELTA: Rubén; Kevin Vázquez, Aidoo, Murillo, Araujo, Olaza; Bradaric, Okay Yokuslu, Rafinha; Smolov y Aspas.

--ÁRBITRO: Alberola Rojas (C.Castellano-manchego).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.00/Partidazo en Movistar LaLiga.