El Celta se queda corto en su regreso europeo en Stuttgart

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El RC Celta se vio superado (2-1) por el Stuttgart este jueves en su debut en la Liga Europa, un partido peleado con más corazón que fútbol por el equipo español, que no le dio para sumar en el MHPArena de la ciudad alemana.

Los de Claudio Giráldez se vieron superados por un Stuttgart que perdonó en el primer tiempo, pero que no falló a sacar tres merecidos puntos. El Celta, que regresaba a Europa después de nueve temporadas, se mantuvo en el partido pero comprobó la exigencia de la segunda competición continental.

Lo mejor del primer tiempo para el conjunto de Vigo fue el 0-0. Sin muchas ocasiones claras, los de Sebastian Hoeness sí controlaron el encuentro con una clara sensación de peligro, acrecentada por el ambiente en la grada. El español Chema Andrés fue quien pudo adelantar a los locales, igual que Lorenz Assignon.

El Celta no fue capaz de mejorar su despliegue y, sin la pelota y a merced del rival, encajó el 1-0 al poco de la reanudación, obra de Badredine Bouanani. A Giráldez se le acabó la paciencia y metió cuatro cambios casi de golpe, con la entrada de Borja Iglesias, Williot Swedberg o Bryan Zaragoza, pero el Stuttgart dobló su renta.

Bilal El Khannouss puso el 2-0, pese al suspense del VAR, y el equipo alemán no bajó su intensidad para culminar un partido redondo. El Celta aguantó el temporal como pudo y recortó distancias por medio de un Borja Iglesias en racha, e incluso tuvo la última en el descuento con Bryan Zaragoza, pero la actuación gallega fue insuficiente para Europa.