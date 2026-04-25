El Celta quiere arrimarse a Europa en La Cerámica

Marcos Alonso of RC Celta de Vigo in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between FC Barcelona and RC Celta de Vigo at Spotify Camp Nou stadium on April 22, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal, asentado en la tercera posición, recibe este domingo (21.00 horas) a un RC Celta que ansía recuperar su plaza europea, en una trigésima tercera jornada de LaLiga EA Sports en la que el Rayo Vallecano, frente a la Real Sociedad (14.00 horas), quiere alejar definitivamente el fantasma del descenso, que todavía amenaza a un Sevilla FC que visita al CA Osasuna (18.30 horas) y también al Elche, que se enfrenta a un Real Oviedo (16.15 horas) que no quiere quedar desahuciado.

En el Estadio de la Cerámica, donde no pierden desde el pasado 24 de enero -ante el Real Madrid-, los hombres de Marcelino García Toral esperan dejar atrás el tropiezo del jueves en el Carlos Tartiere (1-1) y retomar la senda del triunfo. Con 62 puntos, cinco más que el Atlético y 12 más que el quinto -el Real Betis, con un partido más-, la plaza en la siguiente edición de la Liga de Campeones está prácticamente garantizada.

Así, buscarán su quinta victoria seguida en casa, algo que no ocurre desde 2016, ante un rival anímicamente golpeado en las últimas semanas. Los gallegos cayeron de la zona europea entre semana en el Camp Nou (1-0), donde encajaron la quinta derrota en sus seis últimos compromisos entre todas las competiciones; en esa serie de partidos, los de Claudio Giráldez han encajado 16 goles y han anotado seis.

A pesar de todo, el sexto puesto, ahora en poder del Getafe, está todavía al alcance con sus mismas 44 unidades, a la espera además de que España pueda asegurarse una séptima plaza continental. Además, el cuadro celeste es el tercer mejor equipo a domicilio del campeonato, solo superado por FC Barcelona y Real Madrid.

El equipo castellonense comparecerá sin los lesionados Logan Costa, Juan Foyth y Pau Cabanes y pendiente del estado de Santiago Mouriño, con una contusión en el tobillo. Los vigueses, mientras, lamentarán la ausencia de Miguel Román, y Carl Starfelt es todavía duda por molestias lumbares.

EL RAYO, A DAR UN PASO HACIA LA TRANQUILIDAD ANTE LA REAL

En el estreno de la jornada dominical, el Rayo Vallecano, casi a la misma distancia de Europa que del descenso, quiere dar un paso más hacia la tranquilidad frente a una Real Sociedad todavía eufórica por su conquista de la Copa del Rey, que le dio además el billete directo para la Liga Europa.

Antes de una ilusionante semana en la que afrontarán las semifinales de la Conference League ante el Estrasburgo, los de Iñigo Pérez quieren dejar encarrilada la permanencia frente a un rival que no se juega ya nada. Los 38 puntos le permiten un margen de cinco sobre la zona de quema, mientras que el sexto puesto está a seis.

El triunfo del jueves ante el RCD Espanyol (1-0) alejó al cuadro madrileño de los puestos de peligro y le hizo dejar atrás el tropiezo frente al RCD Mallorca (3-0), y ahora afronta una nueva cita en Vallecas, donde cuenta con una racha de seis encuentros invicto -cuatro victorias y dos empates-.

Los donostiarras, octavos con 42 unidades, solo han ganado uno de sus últimos cuatro compromisos ligueros y entre semana cayeron en Anoeta frente al Getafe (0-1). Fuera de su feudo, los de Pellegrino Matarazzo solo han sumado 14 puntos y han perdido en sus tres últimas salidas en la competición doméstica -ante Villarreal, Atlético y Mallorca-.

Augusto Batalla, por sanción, y Diego Méndez, Luiz Felipe, Randy Nteka y Álvaro García, por lesión, se perderán el partido por el cuadro rayista. El conjunto 'txuri urdin', sin los lesionados de larga duración Álvaro Odriozola e Iñaki Rupérez ni el sancionado Duje Caleta-Car, tampoco dispondrá de Igor Zubeldia, Gonçalo Guedes y Jon Karrikaburu, y se mantiene pendiente del tocado Aritz Elustondo.

OVIEDO-ELCHE, DUELO POR LA PERMANENCIA

En el Carlos Tartiere, dos de los ascendidos el pasado curso, el Real Oviedo, colista de la categoría, y el Elche libran una batalla trascendental en la lucha por la permanencia. Una derrota supondría un golpe casi definitivo para los asturianos, mientras que el cuadro ilicitano podría despegar en caso de vencer este domingo.

El equipo carbayón ha perdido solo uno de sus últimos seis partidos, con dos victorias y un empate en los más recientes, pero la reacción de sus rivales le ha impedido acercarse más a la zona de salvación. Ahora mismo, es último de la tabla con 28 puntos, a seis del decimoséptimo lugar, que marca la permanencia, por lo que la respuesta podría haber llegado tarde.

Aún así, un triunfo podría llenar de moral a los de Guillermo Almada, sobre todo porque su adversario este domingo también está sumido en la misma lucha. Tres triunfos en cuatro jornadas, el último de ellos ante un Atlético plagado de suplentes y canteranos (3-2), han permitido a los ilicitanos irse hasta las 35 unidades, dos más que las que marcan el descenso.

Los asturianos lamentarán las bajas de Alex Forés, Leander Dendoncker y Luka Ilic, mientras que el conjunto ilicitano tendrá la única ausencia de Adam Boayar, con una lesión en el cuádriceps.

EL SEVILLA VISITA EL SADAR EN APUROS

Por último, el Sevilla visita El Sadar, donde Osasuna quiere un triunfo que podría resultar definitivo para sus objetivos, con la necesidad de lograr una victoria que le haga poner tierra de por medio con los puestos de peligro y que calme los ánimos de una afición encendida por los malos resultados.

Desde el 14 de diciembre, los nervionenses solo han sido capaces de lograr tres triunfos en 16 jornadas, y solo uno en las siete últimas -cuatro derrotas y un empate-. El resultado: 34 puntos, solo uno por encima del primero de los equipos en descenso. Tras caer entre semana ante un rival directo como el Levante (2-0), los nervios se desataron.

Enfrente, el cuadro navarro, que dispone de 39 puntos a pesar de no ganar ninguno de sus tres últimos choques -dos empates y una derrota el martes en San Mamés (1-0)-, tiene la sexta posición a cinco y la zona de quema seis por debajo. A pesar de todo, los de Alessio Lisci no pueden relajarse después de ganar solo uno de los últimos siete compromisos.

Los rojillos seguirán sin contar solo con Iker Benito, y Luis García Plaza espera para ver si recupera a César Azpilicueta, con una rotura fibrilar en el aductor.

--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS.

Rayo Vallecano - Real Sociedad. Guzmán Mansilla (C.Andaluz) 14.00.

Real Oviedo - Elche. Sánchez Martínez (C.Murciano) 16.15.

Osasuna - Sevilla. Ortiz Arias (C.Madrileño) 18.30.

Villarreal - Celta. Quintero González (C.Andaluz) 21.00.