El Celta quiere seguir mirando a Europa ante un Osasuna al alza

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

RC Celta de Vigo y CA Osasuna abrirán este viernes (21.00 horas) la jornada 23 de LaLiga EA Sports en el estadio Abanca Balaídos, un duelo en el que los celestes querrán olvidar sus dos últimos pinchazos para seguir apostando por estar en puestos europeos y los rojillos confirmar las buenas sensaciones en su escalada clasificatoria.

Los pupilos de Claudio Giráldez encaran esta nueva cita en Liga situados en séptima posición (8V, 9E y 5D) y al acecho de un Espanyol que no levanta cabeza en este inicio de 2026. Así, los celestes quieren aprovechar la situación para presionar y afianzar su estatus europeo logrado el curso pasado. Para ello han de volver a la senda del triunfo tras dos partidos, ante Getafe y Real Sociedad, sin sumar los tres puntos.

Esos dos tropiezos llegaron lejos de Balaídos, si bien encadenan en casa cuatro triunfos, un registro que no lograban como local en Primera División desde diciembre de 2020 y que quieren alargar ante un oponente que, aunque va lanzado, no cuaja fuera de casa. No en vano, Osasuna solo ha ganado un partido a domicilio y fue hace dos semanas en su última salida, a Vallecas (1-3).

Los de Alessio Lisci andan con racha positiva de resultados. A ese triunfo como visitante ante el Rayo le encadenan tres partidos ligueros sin conocer la derrota, algo que no veían los rojillos desde el final de la temporada pasada cuando aspiraron a clasificarse para la Conference League. Todo ello ha alejado a los navarros de los puestos bajos de la tabla, para estar ahora en la novena plaza y queriendo mirar a Europa.

Para este encuentro, el equipo vigués llega sin bajas confirmadas, aunque el recién fichado Álvaro Núñez tiene molestias en el pubis y ha estado entrenando al margen toda la semana, por lo que su estreno como celeste parece que esperará. Así, se espera que Giráldez alinee su once de gala con Borja Iglesias, Fer López y Williot Swedberg en el ataque.

Mientras, los pamplinicas llegan con ausencias. A la baja de Iker Benito, lesionado de larga duración, se suman para esta jornada las de Jon Moncayola debido a una indisposición y Lucas Torró, sancionado por acumulación de tarjetas. Lisci tendrá que lidiar con estos percances en la medular, donde Iker Muñoz y Moi Gómez se postulan como candidatos.

--HORARIOS DE LA JORNADA 23 DE LALIGA EA SPORTS.

-Viernes 6.

Celta - Osasuna Munuera Montero (C. Andaluz) 21.00 horas.

-Sábado 7.

Rayo Vallecano - Oviedo 14.00.

FC Barcelona - Mallorca 16.15.

Sevilla - Girona 18.30.

Real Sociedad - Elche 21.00.

-Domingo 8.

Alavés - Getafe 14.00.

Athletic Club - Levante 16.15.

Atlético de Madrid - Betis 18.30.

Valencia - Real Madrid 21.00.

-Lunes 9.

Villarreal - Espanyol 21.00.