El Celta sonroja a un Barça que reza por Xavi

Aspas da el empate a los gallegos en el minuto 96 tras ir perdiendo 0-3 al descanso

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona vivió una nueva pesadilla en su visita a Balaídos tras empatar (3-3) en un partido que tenía ganado al descanso (0-3) después de una segunda parte para olvidar que permitió a Iago Aspas, autor de un doblete, convertirse en el ejecutor blaugrana antes de que Xavi Hernández tome posesión del banquillo culé.

Lo que parecía un buen maquillaje al descanso acabó siendo una tarde nefasta para los culés. Aspas se encargó de estropear el último partido de Sergi Barjuan como entrenador blaugrana y dejó muy tocado al conjunto culé, que sigue desplomándose en la tabla a la espera del resultado de sus rivales 'directos'.

La realidad es otra para un Barcelona que ganó en Kiev con un chispazo de Ansu Fati y que este sábado, en Vigo, arrancó agarrándose al chaval con otro golazo que demuestra su calidad. Nadie puede debatir a este portento que fue capaz de inventarse el 0-1 después de que Aspas perdonase el primero en un disparo a la red.

El partido ya mostraba salsa, muchos espacios y concesiones inhabituales en los locales, a los que les traicionaron los nervios de la ocasión. Para colmo, cuando se recompusieron del tanto de Fati llegó el 0-2 en botas de Sergio Busquets con un disparo ajustado desde la frontal del área. Su primer tanto del curso. Las sonrisas se apoderaron de la plantilla blaugrana.

Pasada la media hora, y con el Celta todavía grogui apareció Memphis Depay, el mejor fichaje culé de los últimos años, y marcó el 0-3 con un testarazo a pase de Jordi Alba, incansable en las subidas por banda. Poco después llegó la primera desgracia de toda la tarde para el Barça con la lesión de Ansu Fati, que fue sustituido al descanso.

A partir de ahí todo se torció para los pupilos de Sergi, que salieron como si el partido estuviese definido. En siete minutos, el Celta se encargó de demostrar todo lo contrario. Aspas recogió un regalo de Ter Stegen y daba vida al partido. No faltaron goles anulados -hasta dos al cuadro olívico- y un penalti reclamado de Mingueza sobre Galhardo.

NOLITO Y ASPAS AJUSTICIAN AL BARÇA

En cualquier caso, lejos de las polémicas, el Celta llevaba una decena de tiros y no pudo no marcar el segundo. Nolito, de cabeza y en plancha, remató a gol un centro de Cervi. Todo se complicaba para un Barça que no tiró a la portería contraria hasta los 77 minutos por mediación de Riqui Puig.

Los gallegos lo siguieron intentando y la tarde anunciaba tragedia para los blaugranas, que tuvieron un rayo de luz con un larguerazo de De Jong. Cosas del fútbol, el balón salió repelido al fondo norte y, en el sexto minuto de añadido, el gran ídolo local, el Príncipe de las Bateas llevó la locura a su gente.

Aspas confirmó lo que el Barça, con su racanería y desorden, habían permitido en la segunda parte. Xavi, que se presenta este lunes, cogerá al equipo en la novena posición, a tres puntos de los puestos europeos y a ocho del liderato. El Celta, por su parte, seguirá cómodo en mitad de la tabla.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CELTA DE VIGO, 3 - FC BARCELONA, 3 (0-3, al descanso).

--ALINEACIONES.

CELTA DE VIGO: Dituro; Hugo Mallo (Kevin Vázquez, min.46), Aidoo, Murillo (Araújo, min.74), Galán, Tapia (Cervi, min.65); Denis Suárez, Solari (Fran Beltrán, min.46), Nolito, Iago Aspas y Galhardo.

BARCELONA: Ter Stegen; Mingueza, Eric García (Araújo, min.46), Lenglet, Jordi Alba; Busquets, F.De Jong, Nico (Riqui Puig, min.59); Gavi (Ez Abde, min.80), Memphis y Ansu Fati (Balde, min.46).

--GOLES:

0-1, min.4, Ansu Fati.

0-2, min.18, Busquets.

0-3, min.34, Memphis.

1-3, min.52, Iago Aspas.

2-3, min.74, Nolito.

3-3, min.96, Iago Aspas.

--ÁRBITRO: Hernández Hernández (C. Las Palmas). Amonestó con tarjeta amarilla a Eric García (min.29), Jordi Alba (min.45), Busquets (min.88), Ter Stegen (min.93), Ez Abde (min.95) y F.De Jong (min.96) en el FC Barcelona; y a Solari (min.37) y Tapia (min.55) en el Celta. Además amonestó al técnico celeste Eduardo Coudet (min.64).

--ESTADIO: ABANCA Balaídos.