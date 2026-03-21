Los Celtics evitan un susto en Memphis y Hugo González vuelve a anotar

Archivo - Hugo Gonzalez Pena of Real Madrid warms up during the Spanish League, Final second leg of Liga ACB Endesa, basketball match played between Real Madrid and Valencia Basket at Movistar Arena on June 22, 2025, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Boston Celtics ha firmado una trabajada victoria ante Memphis Grizzlies (112-117) para asentarse en la segunda posición de la Conferencia Este, en una jornada NBA en la que la lesión del ala-pívot Santi Aldama evitó que hubiese un duelo español en pista entre el canario y el madrileño Hugo González.

Los 30 puntos del escolta Jaylen Brown y los 22 del bosnio Luka Garza guiaron a los de Joe Mazzulla en un encuentro que se les complicó por momentos frente a un rival desahuciado de la lucha por los 'Playoffs' por el título. Con su cuarto triunfo consecutivo, Boston luce un balance de 47-23, solo por detrás en el Este de Detroit Pistons (51-19).

Memphis, por su parte, se plantó en la cita en el FedExForum con hasta nueve bajas, incluida la de Santi Aldama, que se perderá lo que queda de temporada después de someterse a una artroscopia para aliviar las molestias persistentes en la tróclea de la rodilla derecha.

La ausencia del grancanario imposibilitó un enfrentamiento español en pista, donde sí estuvo Hugo González. El alero de los Celtics salió desde el banquillo y estuvo 14 minutos sobre la cancha, en los que, después de tres partidos seguidos sin anotar, consiguió firmar cinco puntos -2 de 2 tiros de campo, incluido un triple en un intento-, capturó cinco rebotes y repartió una asistencia.