Los Celtics de Hugo González arrasan a los Clippers con 50 puntos de Jaylen Brown

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Boston Celtics ha arrasado esta jornada NBA a Los Angeles Clippers (115-146) en un partido en el que se ha amparado en los 50 puntos del alero Jaylen Brown, mientras que el español Hugo González se ha quedado sin anotar.

Con 19 puntos en el tercer cuarto y 18 de 26 en tiros de campo, incluidos 6 de 10 triples, Brown se echó el equipo a la espalda para encarrilar la tercera victoria consecutiva y la séptima en los últimos ocho partidos para los de Joe Mazzulla, que continúan en la tercera posición de la Conferencia Este (22-12).

Además, el base Derrick White contribuyó con 29 tantos al éxito de los de Boston, ayudando a neutralizar los 22 puntos tanto de Kawhi Leonard como de John Collins por los angelinos, que también se apoyaron en Derrick Jones Jr. (19) y James Harden (18).

Por su parte, el alero madrileño Hugo González dispuso de menos de diez minutos de participación y no consiguió anotar, fallando el único triple que intentó, y cometió tres faltas personales.