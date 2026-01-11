Los Celtics de Hugo González ceden en casa ante los Spurs

Archivo - Hugo Gonzalez Pena of Real Madrid warms up during the Spanish League, Final second leg of Liga ACB Endesa, basketball match played between Real Madrid and Valencia Basket at Movistar Arena on June 22, 2025, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alero español Hugo González ha caído con Boston Celtics en la visita al TD Garden de San Antonio Spurs (95-100), un resultado que hace caer a los de Massachusetts de la segunda a la tercera posición de la Conferencia Este de la NBA.

De la mano del pívot francés Victor Wembanyama y del base De'Aaron Fox, con 21 puntos cada uno, los Spurs, segundos del Oeste, derrotaron a Boston por primera vez desde enero de 2022, neutralizando los 29 tantos de Derrick White y los 27 de Jaylen Brown.

Mientras, el madrileño Hugo González partió como titular, aunque dispuso de 12 minutos de juego, en los que no pudo anotar ningún punto -fallo dos intentos- pero capturó cuatro rebotes y repartió tres asistencias.

Con este resultado, los de Joe Mazzulla encajan su segunda derrota en los últimos tres partidos y descienden a la tercera posición del Este, con la misma marca que el segundo, New York Knicks (24-14). Al frente continúa Detroit Pistons (28-10) a pesar de verse sorprendidos esta jornada por Los Angeles Clippers (92-98).