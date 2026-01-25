Los Celtics de Hugo González cortan su racha en Chicago

Archivo - Hugo Gonzalez Pena of Real Madrid warms up during the Spanish League, Final second leg of Liga ACB Endesa, basketball match played between Real Madrid and Valencia Basket at Movistar Arena on June 22, 2025, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Boston Celtics del alero español Hugo González han caído en su visita a los Chicago Bulls (114-111) en una nueva jornada de la Fase Regular de la NBA, en la que pagaron el esfuerzo de la doble prórroga de la noche anterior ante Brooklyn Nets y cortaron una serie de dos victorias consecutivas.

A pesar de que lograron irse con seis puntos de ventaja al descanso, los de Joe Mazzulla sucumbieron en un tercer cuarto en el que la franquicia local consiguió remontar. Los 33 puntos de Jaylen Brown no fueron suficientes ante unos Bulls con hasta ocho jugadores con dobles dígitos.

En una noche que sirvió como homenaje a Derrick Rose, que vio cómo su camiseta quedaba colgada para siempre en el United Center, Hugo González salió desde el banquillo para disfrutar de solo 11 minutos sobre la cancha; en ese tiempo, el madrileño aportó tres puntos -1 de 1 en tiros de campo, un triple-, ofreció un rebote y robó dos balones.

A pesar de la derrota, Boston continúa en la segunda posición de la Conferencia Este con un balance de 28-17, solo superado por los líderes, Detroit Pistons (32-11).