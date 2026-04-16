Los Celtics de Hugo González se medirán a los Sixers en los 'playoffs' de la NBA

Archivo - El jugador de los Philadelphia 76ers Paul George frente al alero de los New York Knicks OG Anunoby durante un encuentro entre ambos equipos - AL BELLO (NBA) - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Philadelphia 76ers serán los rivales en la primera ronda de los 'playoffs' de la Conferencia Este de la NBA 2025-2026 de los Boston Celtics, equipo donde juega el alero español Hugo González, después de imponerse este miércoles por 109-97 a los Orlando Magic en el 'Play-in'.

Los Sixers, que terminaron séptimos la Fase Regular en el Este, hicieron valer su condición de locales y no acusaron la ausencia de Joel Embiid, de baja por apendicitis y que es duda para el inicio de la serie ante los de Joe Mazzulla, para deshacerse de unos Magic que todavía tienen una oportunidad de meterse en la pelea final por el anillo de campeón ya que ahora recibirán a los Charlotte Hornets por ser el rival de los Detroit Pistons.