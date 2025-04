El central del Dortmund Nico Schlotterbeck se rompe el menisco y se pierde la temporada

Archivo - 15 February 2025, North Rhine-Westphalia, Bochum: Dortmund's Nico Schlotterbeck reacts during the German Bundesliga soccer match between VfL Bochum and Borussia Dortmund at Vonovia Ruhrstadion. Photo: David Inderlied/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gem - David Inderlied/dpa - Archivo