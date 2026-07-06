La centrocampista húngara Henrietta Csiszár ficha por el Atlético de Madrid hasta 2028

Archivo - Henrietta CSISZAR of Inter Milan during the Women's Italian championship Serie A football match between AC Milan and FC Internazionale on 8 December 2024 at San Siro stadium in Milan, Italy - Photo Matthieu Mirville (F Bertani) / DPPI - Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista húngara Henrietta Csiszár se ha convertido este lunes en nueva jugadora del Atlético de Madrid, al que llega procedente Inter de Milán y por el que firma hasta el 30 de junio de 2028, según confirmó el club colchonero.

"El Atlético de Madrid y Henrietta Csiszár han llegado a un acuerdo para que la futbolista se convierta en nueva jugadora de nuestro club. La centrocampista húngara firma con hasta el 30 de junio de 2028", apunta el comunicado emitido por el conjunto rojiblanco.

La internacional húngara llega procedente del Inter de Milan, club en el que ha estado durante las últimas cinco temporadas. "En el conjunto italiano ha sido una pieza clave, siendo fija en los onces y convirtiéndose en capitana".

Con la selección de Hungría, la centrocampista de 32 años, debutó en 2012, y desde entonces, Henrietta ha disputado más de 137 partidos siendo la capitana de su selección.