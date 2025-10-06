La centrocampista del Real Madrid Sara Däbritz anuncia su retirada de la selección alemana

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista alemana del Real Madrid, Sara Däbritz, anunció este lunes su retirada a nivel internacional por lo que no volverá a jugar con Alemania, con la que fue campeona de Europa en 2013 y olímpica en Río de Janeiro (Brasil) en 2016.

Däbritz, de 30 años, pone fin a su carrera con el combinado nacional con el que jugó 111 partidos, el último de ellos en las semifinales de la pasada Eurocopa de Suiza, saldado con derrota en la prórroga ante España y en el que fue titular.

"Recuerdo con profunda gratitud una maravillosa carrera internacional que siempre guardaré en mi corazón. Desde mi primer partido hasta el último, siempre vestí la camiseta con orgullo, alegría y humildad. Ha sido un gran privilegio representar a mi país", señaló Däbritz en la web de la Federación Alemania (DFB).

La jugadora aseguró haberlo "visto todo". "Desde jugar frente a tan solo 2.000 personas hasta salir a disfrutar del increíble ambiente de estadios llenos. Estoy muy orgullosa de lo lejos que hemos llegado y estoy especialmente emocionada por la próxima generación, que podrá continuar con el trabajo que ya hemos hecho y seguir apoyando el fútbol femenino en Alemania", subrayó la centrocampista.

"Tras 12 años jugando con la selección nacional, ahora es el momento perfecto para despedirme. Siento que es lo correcto para mí. Agradezco a todos los que me han apoyado a lo largo de mi trayectoria: a los entrenadores y al cuerpo técnico que he tenido, así como a mis compañeras, con quienes he compartido tantos momentos inolvidables. Son increíbles. De corazón: ¡Gracias!", sentenció.

Por su parte, la directora deportiva de la DFB, Nia Künzer, afirmó que Däbritz "ha dejado una huella imborrable" y que la centrocampista podía estar "muy orgullosa de su impresionante carrera" con la selección. "Es una figura a la que otras jugadoras pueden admirar: un auténtico modelo a seguir, una persona maravillosa y una jugadora excepcional", elogió.

El seleccionador nacional Christian Wück también reconoció los méritos de la futbolista, "una presencia constante en el mediocampo alemán durante muchos años". "Con su notable inteligencia, serenidad con el balón y calidad futbolística en general, ha influido enormemente en la trayectoria de la selección en los últimos años. Es una auténtica líder, no solo dentro del campo, sino también fuera de él", remarcó.