Cerca de 1.500 efectivos velarán por la seguridad durante el Atlético-Arsenal de semifinales de Champions el miércoles

Archivo - Varios agentes de Policía a caballo controlan los exteriores del Cívitas Metropolitano, a 10 de abril de 2024, en Madrid (España). Aficionados del equipo alemán, Borussia Dortmund, han salido a las calles de Madrid para la previa antes del parti - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de seguridad para el partido de semifinales de la UEFA Champions League de este miércoles entre el Atlético de Madrid y el Arsenal contará con unos 1.500 efectivos que velarán por el buen discurrir del encuentro, que tendrá lugar a las 21 horas en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

El operativo se encargará además de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes y estará integrado por agentes de la Unidad de Intervención Policial, Caballería, Información, Guías Caninos, Subsuelo y la Brigada Móvil de la Policía Nacional, ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Junto a ellos también estarán disponibles agentes de la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Municipal de Madrid, componentes del Samur-Protección Civil, del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, así como de la Cruz Roja y vigilantes y auxiliares del Atlético. Metro, por su parte, reforzará la presencia de vigilantes.

Está previsto que cerca de 3.500 aficionados ingleses acudan a la capital con entrada para el partido en el Riyadh Air Metropolitano, que presentará aforo completo para el que será el último partido de competición europea que el Atlético de Madrid juegue en casa esta temporada.

A fin de agilizar el trabajo de los agentes y el resto del personal de seguridad, la Delegación del Gobierno ha lanzado una recomendación a los asistentes para que acudan al estadio Metropolitano con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos.