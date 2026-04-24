Cerca de 4.000 jóvenes participan en la VII MiniMaratón Madrid-Nebrija. - UNIVERSIDAD NEBRIJA

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 4.000 corredores de bachillerato y universitarios han participado este vienes en la VII edición de la MiniMaratón Madrid-Nebrija, celebrada sobre 4,2 kilómetros en el Parque de El Retiro de la capital de España y que pretende promover el deporte y la salud y contribuir a la sostenibilidad, la inclusión y la diversidad entre los más jóvenes.

Distribuidos en 5 categorías, procedentes de 46 colegios e institutos de Secundaria y Bachillerato y de 9 universidades, los corredores hicieron un recorrido de 4,2 kilómetros, el 10 por ciento de una maratón, en El Retiro de Madrid, con salida y meta en el Paseo Fernán Núñez.

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, destacó que la MiniMaratón Madrid-Nebrija es "un proyecto magnífico que cada año se va consolidando", y supone "una primera toma de contacto para que los jóvenes, con sus compañeros, se inicien en la práctica del deporte que, más allá del ejercicio físico, es salud, bienestar, compañerismo; todos ellos elementos muy positivos para su formación como personas".

Paula Sevilla, atleta y doble medallista mundial indoor, celebró la implementación de "una iniciativa que fomenta los hábitos saludables, hace que los chicos disfruten, socialicen y hagan deporte". Por su parte, Raúl Entrerríos, coordinador de Colaboración Empresarial de la Fundación Deporte Joven, doble medallista olímpico y campeón del mundo y de Europa de balonmano, coincidió en que el deporte "es una fuente de valores fundamental para la formación de los jóvenes", tales como el esfuerzo, la inclusión y la diversidad.

La Fundación Nebrija ha asumido por tercera vez la organización de la MiniMaratón Madrid- Nebrija y ha vuelto a contar con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y de la Fundación Deporte Joven, a través del Plan 2030 de Apoyo al Deporte Base impulsado junto al Consejo Superior de Deportes.

En esta ocasión ha participado por segunda vez la Fundación Social Padre Ángel. La directora de esta institución, Débora Gutiérrez, destacó que la MiniMaratón Madrid-Nebrija aporta un valor añadido a la sociedad, al posicionarse junto a los jóvenes. "Tenemos que estar a su lado, escucharlos, acompañarlos y apoyarlos, porque tienen mucho que aportar", recordó.

En sus siete convocatorias, la MiniMaratón Madrid-Nebrija ya suma la participación de 31.000 corredores, 280 centros educativos, 25 universidades y 648 voluntarios en total de todas las ediciones.

Por segunda vez, la Fundación Nebrija y la Universidad Nebrija han entregado dos becas Nebrija Excellence MiniMaratón Madrid-Nebrija del 50 por ciento al joven y la joven más rápidos de 2º de Bachillerato. Estas becas cubren la mitad de los honorarios de docencia y podrán renovarlas año a año, previa solicitud y cumplimiento de los requisitos.

Junto a Rodríguez Uribes, Sevilla y Entrerríos, en la entrega de premios han participado José María de Moya, director general de Siena (Magisterio y Fundación Diálogos); y Carmen Reyero, Office Manager de Sapos y Princesas.