Cerca de 60 investigados por los altercados antes del partido entre el Granada y el Cádiz en octubre

Estadio Nuevo Los Cármenes de Granada. - POLICÍA LOCAL DE GRANADA

GRANADA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga a cerca de 60 personas por los altercados que se produjeron el pasado 25 de octubre en las inmediaciones del estadio Nuevo Los Cármenes antes del partido que enfrentó al Granada CF y el Cádiz.

Los arrestos se practicaron este pasado martes en una operación desplegada en Granada, Málaga y Cádiz y los detenidos han quedado en libertad a la espera de ser llamados por el juez, según han detallado a Europa Press fuentes del caso. Se les acusa de presuntos delitos de desórdenes públicos y riña tumultuaria, en un asunto que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada.

Algunos de los arrestados fueron identificados 'in situ' tras los altercados y otros a través de las cámaras de seguridad cuyas imágenes se distribuyeron por redes sociales. Así, han sido detenidos 15 seguidores del Granada, 35 en Cádiz y media docena en Málaga, tal y como avanza este jueves 'Ahora Granada'. Todos han quedado en libertad a la espera de ser llamados ante el juez, incluidos los seguidores del Granada, defendidos por el letrado Félix Fernández.

Tras esta pelea multitudinaria en las inmediaciones del Nuevo Los Cármenes en las horas previas al partido, la Policía Nacional identificó a 49 personas, con la apertura de tres actas por supuesta posesión de drogas y otras tres por armas (un puño americano, un anillo triple puntiagudo y un palo). Se abrieron dos actas por la presunta comisión de desórdenes públicos, se intervinieron 34 palos y una bandera. La luna de un vehículo policial resultó también dañada.