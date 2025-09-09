Cerca de un millar de personas bloquea el tramo final de La Vuelta en Mos: "La etapa de hoy la ha ganado Palestina"

Activistas propalestinos intentan cortar la carretera durante la 15ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, a 7 de septiembre de 2025, en O Corgo, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

VIGO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un millar de personas ha bloqueado el tramo final de la etapa de La Vuelta Ciclista a España en la tarde de este martes en la localidad pontevedresa de Mos, que tuvo que acabar 8 kilómetros antes de la meta prevista debido a nuevas protestas a favor del pueblo palestino: "La etapa de hoy la ha ganado Palestina".

Fue en el Alto de San Cosme donde la Plataforma Cívica Vigo Pro-Palestina convocó a partir de las 16.30 horas de este martes la concentración, al considerar que La Vuelta "blanquea el genocidio" al permitir la participación del equipo Israel Premier Tech.

A gritos de 'La Vuelta patrocina el genocidio en Palestina'; 'Europa patrocina, Israel asesina'; 'No es una guerra, es un genocidio', o 'Palestina vencerá', centenares de personas han criticado la participación en la competición del equipo israelí.

Durante la protesta se vivieron momentos de tensión cuando los manifestantes realizaron un tapón humano en la carretera por donde tendrían que pasar los ciclistas. Por ello, fueron desalojados por los policías.

Además, Policía Nacional y Guardia Civil creó un cordón policial para evitar que volviesen a la vía. No obstante, la organización finalmente decidió suspender la competición 8 kilómetros antes de la meta prevista para evitar altercados.

nte esta noticia, los protestantes comenzaron a gritar 'Aquí no llegaron'; 'La Vuelta paró', o 'La etapa de hoy la ha ganado Palestina'.

"CÓMPLICES"

Sin embargo, el grito más repetido durante las cerca de dos horas que duró la concentración fue 'Cómplices', con críticas a los agentes de los cuerpos de seguridad.

Durante la concentración, llena de numerosas banderas palestinas, también pudieron verse distintos carteles con frases a favor de Palestina, así como bebés de muñecos y gritos de: "Podría ser tu hijo".

Pese a todo, fuentes de la Guardia Civil han confirmado que no se produjeron detenciones este martes, como sí ocurrió el pasado domingo en el paso de La Vuelta por la provincia de Lugo, donde hasta 10 personas fueron arrestadas.

Antes, esta mañana en distintos tramos por donde iba a pasar La Vuelta en Mos, operarios pintaron de negro banderas y mensajes propalestinos que estaban pintados en la carretera.

A lo largo de la jornada de este martes se llevaron a cabo varias protestas en la etapa de la competición. En Pontevedra, por ejemplo, asistió el propio alcalde, Miguel Anxo Lores.