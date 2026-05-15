Cerezo, Alba García, Mutua Madrid y Eva Alonso reciben el Premio Espiga del Deporte de Villanueva del Pardillo

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, Alba García, Alejandro de Miguel, el Mutua Madrid Open y Eva Alonso, entre otros, recibieron este jueves el Premio Espiga del Deporte de Villanueva del Pardillo (Madrid). - ANGEL RIVAS/G2O PUBLISPORT

También se ha reconocido a Jesús Álvarez, Chema Martínez, a la selección española de futsal y al golfista Alejandro de Miguel

Eduardo Fernández, alcalde de la localidad madrileña: "Este municipio está alcanzando la excelencia también con estos premios"

VILLANUEVA DEL PARDILLO (MADRID), 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, el Mutua Madrid Open, la campeona del mundo sub-17 de fútbol Eva Alonso y, entre otros, el golfista adaptado Alejandro de Miguel han recibido este jueves el Premio Espiga del Deporte de Villanueva del Pardillo en la segunda edición de su gala, que se ha celebrado en el Auditorio Municipal Sebastián Cestero de la localidad madrileña.

En este acto, el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo reconoció a importantes figuras e instituciones del ámbito deportivo que se han destacado por sus actuaciones en los últimos años como también el periodista Jesús Álvarez, presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD); el exatleta Chema Martínez, impulsor del movimiento del atletismo popular; la Selección Española de Fútbol Sala, campeona de Europa en este 2026; y la atleta paralímpica Alba García Falagán.

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, agradeció el Premio Espiga del Deporte y recalcó que su delantero argentino Julián Álvarez "tiene contrato varios años" con el conjunto colchonero, y anunció que el próximo domingo el francés Antoine Griezmann, que se marchará a jugar en la Liga estadounidense con el Orlando City, recibirá un homenaje en su último partido en el Metropolitano "a la altura de uno de los jugadores que forman parte de la Leyenda del club".

Por su parte, la futbolista Eva Alonso bromeó con que volverá al fútbol madrileño cuando le dejen. "Mi objetivo es seguir creciendo y seguir teniendo la ilusión de levantarte cada día para hacer lo que amo, volver a vestir la camiseta de 'La Roja'; o del club en el que juegue. Llevar el nombre de Villanueva del Pardillo allá donde vaya para mí es un orgullo", subrayó la futbolista pardillana del Levante Unión Deportiva.

El veterano periodista Jesús Álvarez, autor del libro 'Cerca de las estrellas' en el que resume sus vivencias a lo largo de su carrera profesional, reconoció su suerte por haber cubierto los grandes acontecimientos deportivos del deporte español durante varias décadas. "He estado en sitios donde la gente mataría por haber estado. En

esta Espiga hay muchos Juegos Olímpicos, Mundiales, Champions, ... pero de lo que me siento más orgulloso es de haber contado los grandes éxitos del deporte español. Lo que queda es la ilusión por seguir al lado de esos grandes referentes del deporte", manifestó Álvarez.

En el caso de la selección española de fútbol sala, el galardón, recogido por el seleccionador nacional, Jesús Velasco, puso en valor la consecución del Campeonato de Europa de 2026, que refuerza su condición de referencia continental.

Por su parte, el director del Mutua Madrid Open, Feliciano López, recibió el Espiga del Deporte por el impacto internacional y la contribución del torneo madrileño a la proyección de la capital de España como sede de grandes eventos deportivos.

"El año que viene se cumplen 25 años de un torneo que ha pasado por muchos momentos. Hoy tiene un tamaño de casi un 'Grand Slam'; y para mi ha sido un aprendizaje estar en este lado de la industria. Me gustaría seguir jugando al tenis, pero he competido en la mejor época junto a grandes tenistas como Rafa Nadal y disfruto desde el otro lado", dijo López.

LA "EXCELENCIA" DE LOS PREMIOS ESPIGA

El alcalde de Villanueva del Pardillo, Eduardo Fernández, destacó que las obras de la rotonda de acceso al polígono industrial, las nuevas dependencias de la Policía Local y la Guardia Civil, una biblioteca de más de 2.000 metros, el Espacio Multifuncional con capacidad para 6.000 personas y el nuevo polideportivo de más de 4.500 metros cuadrados, que será "una referencia en la zona Oeste", que anunció el pasado año "son ya una realidad".

Asimismo, Fernández agradeció el trabajo de la Guardia Civil tras el reciente fallecimiento de dos miembros de la Benemérita en Huelva y celebró que es el quinto año consecutivo con superávit en las cuentas del municipio madrileño que se refleja "con números positivos".

"En política no vale todo y los medios de comunicación no son un medio para ganar las elecciones. Hoy aquella querella que nos fabricaron a unos meses de la campaña electoral es ya historia porque no se ha celebrado ni juicio, intentaron ganarnos en los medios de comunicación lo que veían imposible en las urnas, pero hoy es momento de disfrutar del deporte. Este municipio está alcanzando también la excelencia con estos premios", comentó antes de felicitar a la primer teniente alcalde del municipio madrileño, Sonia Cirvian, por trabajar para lograr este objetivo.

La gala ha reunido a representantes del ámbito deportivo, institucional y de la comunicación, en una cita que el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo aspira a consolidar como un referente dentro del calendario deportivo nacional.

Los reconocimientos, que estuvieron amenizados por la música del grupo 'La Pesca en Sizigia', han abarcado distintas categorías vinculadas al deporte como la trayectoria profesional, la proyección internacional, el liderazgo directivo, la promoción del deporte popular o la excelencia en el ámbito adaptado.

En la primera edición de los Premios Espiga del Deporte los galardonados fueron el ex seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque, el jinete y empresario Cayetano Martínez de Irujo, LaVuelta, el judoca Fran Garrigós, bronce en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, la atleta paralímpica Sara Andrés, los deportistas locales Rodrigo Almazán y el Club Flayback y el periodista Roberto Gómez.