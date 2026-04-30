Cerezo, Alba García, Mutua Madrid Open y Eva Alonso recibirán el Premio Espiga del Deporte de Villanueva del Pardillo

Archivo - Enrique Cerezo, President of Atletico de Madrid, attends during the presentation of Ademola Lookman as a new player of Atletico de Madrid at Riyadh Air Metropolitano stadium on February 03, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

La segunda edición de los galardones se celebra el 14 de mayo en el Auditorio Sebastián Cestero

También se reconocerá al periodista Jesús Álvarez, al exatleta Chema Martínez, España de futsal y el golfista Alejandro de Miguel

VILLANUEVA DEL PARDILLO (MADRID), 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, el Mutua Madrid Open, la campeona del mundo sub-17 de fútbol Eva Alonso y, entre otros, el golfista adaptado Alejandro de Miguel recibirán el Premio Espiga del Deporte de Villanueva del Pardillo en la segunda edición de su gala, que se celebrará el 14 de mayo (20:00 horas) en el Auditorio Municipal Sebastián Cestero de la localidad madrileña.

El Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo reconocerá así a destacadas figuras e instituciones del ámbito deportivo que se han destacado por sus actuaciones en los últimos años como el periodista Jesús Álvarez, presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD), organismo que ha organizado su Gala Nacional el pasado lunes en Santa Susanna (Barcelona).

Igualmente el jurado también reconoció los méritos del exatleta Chema Martínez, impulsor del movimiento del atletismo popular; de la Selección Española de Fútbol Sala, campeona de Europa en este 2026; y de la atleta paralímpica Alba García Falagán y al Mutua Madrid Open, considerado uno de los principales torneos del circuito ATP y WTA.

Los reconocimientos abarcan distintas categorías vinculadas al deporte como la trayectoria profesional, la proyección internacional, el liderazgo directivo, la promoción del deporte popular o la excelencia en el ámbito adaptado.

En el caso de la selección española de fútbol sala, el galardón pone en valor la consecución del Campeonato de Europa de 2026, que refuerza su condición de referencia continental. Por su parte, el Mutua Madrid Open será distinguido por su impacto internacional y su contribución a la proyección de Madrid como sede de grandes eventos deportivos.

El alcalde de Villanueva del Pardillo, Eduardo Fernández, ha señalado que estos premios "buscan reconocer el valor del deporte como motor social y como elemento de proyección del municipio", al tiempo que ha destacado el nivel de los galardonados en esta segunda edición.

La gala reunirá a representantes del ámbito deportivo, institucional y de la comunicación, en una cita que el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo aspira a consolidar como un referente dentro del calendario deportivo nacional.

En la primera edición los galardonados fueron el ex seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque, el jinete y empresario Cayetano Martínez de Irujo, LaVuelta, el judoca Fran Garrigós, bronce en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, la atleta paralímpica Sara Andrés, los deportistas locales Rodrigo Almazán y el Club Flayback y el periodista Roberto Gómez.