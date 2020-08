Cerezo: "El que discuta las alineaciones a Simeone, que se compre un equipo y las haga él"

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha invitado a que quien dude de Diego Pablo Simeone "se compre un equipo y haga las alineaciones él", reiterando su confianza en el técnico argentino a pesar de la eliminación ante el RB Leipzig (2-1) en cuartos de final de la Liga de Campeones, y ha asegurando que el equipo ha hecho "una buena temporada".

"¿Y por qué (hay que discutir a Simeone)? Al final, el que hace las alineaciones es él. El que le discuta la alineación, que se compre un equipo y la haga él", señaló ante los micrófonos de TVE y Mediaset antes del regreso del equipo a Madrid desde Lisboa, donde se disputa la fase final de la competición.

Además, el máximo mandatario rojiblanco afirmó que tienen "tranquilidad" a pesar de la eliminación. "Hemos hecho una buena temporada; nos hemos clasificado para la Champions, hemos quedado entre los tres primeros y hemos llegado a cuartos de final, que no es ninguna tontería", advirtió.

En este sentido, reiteró que siguen teniendo "un buen equipo". "No fue el partido, no fue nuestra noche y tuvimos la mala suerte de que nos metieron dos goles con las circunstancias que todos vieron", explicó. "La gente está fastidiada, está mal porque no esperábamos ese resultado. El fútbol es así, se dan estas cosas y así estamos", concluyó.