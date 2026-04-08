Cerezo: "Julián Álvarez tiene contrato y no se va a marchar hasta que le diga que puede"

Archivo - Enrique Cerezo, President of Atletico de Madrid, attends during the presentation of Ademola Lookman as a new player of Atletico de Madrid at Riyadh Air Metropolitano stadium on February 03, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, aseguró este miércoles que el delantero argentino Julián Álvarez "tiene contrato y le quedan muchos años" con el club, por lo que no dejará la entidad "hasta que" el dirigente le diga que se puede marchar", al mismo tiempo que celebró que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) reconociera el error del colegiado en el encuentro del pasado sábado al no expulsar a Gerard Martín, aunque lamentó que nadie les vaya a compensar por ello.

"Ya sabéis cuál es mi opinión del VAR, si queréis os lo repito, pero no creo que sea necesario. Me parece muy bien que el VAR diga que se han equivocado, pero quién nos compensa a nosotros de la equivocación", aseguró Cerezo antes de la comida con la directiva catalana antes del duelo ante el FC Barcelona de la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones.

Acerca de este enfrentamiento, Cerezo confesó que tiene "buen 'feeling'", pero que puede pasar cualquier cosa. "Ya sabes cómo son todos los partidos, lo mismo se puede ganar que perder que empatar. Así que habrá que esperar a las once a ver lo que ha pasado", indicó, confesando que echará de menos a Joan Laporta, recientemente reelegido presidente 'culer', pero aún no en el cargo de forma oficial, porque "es un buen amigo, una gran persona y un buen presidente".

"El Atlético se juega el prestigio y luego que es un título que a nosotros nos apetece mucho más que a cualquier otro equipo. La clave para jugar bien y marcar goles", afirmó el mandatario colchonero, que volvió a insistir en que el delantero argentino Julián Álvarez, posible objetivo blaugrana "tiene contrato con el Atlético de Madrid".

"Si un jugador tiene contrato con un equipo y le quedan muchos años de contrato con ese equipo, dime a mí qué puedo pasar. Yo soy Dios y hasta que no le diga que se puede marchar, no se va a marchar", aseveró Cerezo.

Sobre las palabras de elogio en la previa del técnico argentino Diego Pablo Simeone hacia el francés Antoine Griezmann, que a final de temporada abandonará la entidad colchonera, el presidente del Atlético opina "exactamente igual", aunque él se despedirá del '7' rojiblanco "el día que se marche definitivamente, que será dentro de unos meses".

Finalmente, preguntado por las declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de querer aspirar a la presidencia del club, Cerezo fue tajante e irónico: "Bastante tiene con ser alcalde de Madrid como para meterse en este lío".