Cerezo: "Muy pocos clubes pueden presumir de recibir por segunda vez la final de Champions League en ocho años"

Archivo - (I-D) El empresario Miguel Ángel Gil Marín; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, durante el acto de inauguración del espacio verde construido sobre el cubrimiento de la M-30 en - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Gil Marín: "Estamos construyendo marca Madrid y marca España"

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha opinado que "recibir por segunda vez la final en ocho años es un orgullo" tanto para su club como para la capital de España, a colación de que la UEFA haya anunciado que el Riyadh Air Metropolitano albergará la final de la Liga de Campeones del curso 2026/27.

"Es el partido más importante que hay en el fútbol de clubes y en una década, desde que se inauguró nuestro nuevo estadio, la hemos acogido en dos ocasiones. Muy pocos clubes pueden presumir de un hecho así. Después del éxito de la última final, la UEFA ha vuelto a confiar en nosotros", declaró Cerezo este jueves a los medios oficiales del Atlético de Madrid.

"Estoy convencido de que vamos a estar de nuevo a la altura", añadió Cerezo. "Tenemos uno de los mejores estadios del mundo y vivimos también en una de las mejores ciudades, donde nos caracterizamos por recibir a todos los visitantes con los brazos abiertos. Es una combinación que asegura el éxito", aseguró el presidente colchonero en su entrevista.

Igualmente el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, celebró esta "gran noticia" para su entidad, para la capital, para la Comunidad de Madrid y para el fútbol español. "En esta segunda final nuestro estadio cumplirá una década y haber podido organizar dos eventos de esta magnitud en este periodo es un orgullo para nosotros", recalcó.

"Estamos construyendo marca Madrid y marca España, y tenemos que estar muy orgullosos", afirmó el consejero delegado. "Todas las miradas estarán puestas en nuestra ciudad y nuestro estadio. Más de 400 millones de personas verán el partido en todo el mundo, la ciudad recibirá alrededor de 100.000 visitantes en tres días, con un impacto económico directo para la ciudad y la comunidad de 60 millones de euros", prosiguió Gil Marín.

"En la final de 2019 recibimos la felicitación de UEFA por la excelente organización y seguridad con la que discurrió la celebración del encuentro y vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos para ser capaces de superar lo logrado hace ocho años y mejorar ese éxito. Desde la anterior final, el club no ha dejado de invertir en el estadio para mejorar la tecnología, comodidad y la experiencia del aficionado", apuntó el consejero delegado.

"En estos 10 años desde su inauguración, el Metropolitano se ha convertido en un referente internacional de innovación y modernidad que junto a la Ciudad del Deporte va a formar un espacio único de deporte, ocio y entretenimiento al servicio de todos los madrileños y visitantes", concluyó el consejero delegado", zanjó Gil Marín sus declaraciones.