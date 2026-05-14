Cerezo, tras las palabras de Florentino: "Nosotros no nos suicidamos, nosotros estamos contentos"

Archivo - Enrique Cerezo, President of Atletico de Madrid, attends during the presentation of Ademola Lookman as a new player of Atletico de Madrid at Riyadh Air Metropolitano stadium on February 03, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

El presidente del Atlético de Madrid recibió uno de los Premios Espiga del Deporte en Villanueva del Pardillo

VILLANUEVA DEL PARDILLO (MADRID), 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha afirmado que en su club están "contentos" por lo logrado este curso y ha abogado por "intentar el año que viene mejorar", replicando a las palabras de su homólogo en el Real Madrid, Florentino Pérez, quien invitó hace poco con sorna a "suicidarse" a aquellos equipos sin títulos.

"El año pasado ganamos dos títulos. ¿Eso ya no vale? ¿Hay que ganar la Champions y la Liga? Entonces la mayoría de clubes tienen que suicidarse", dijo Pérez durante una reciente entrevista con La Sexta. Y al ser preguntado por ello, tras recibir este jueves uno de los Premios Espiga del Deporte en Villanueva del Pardillo, Cerezo dio su versión.

"Nosotros no nos suicidamos, nosotros estamos contentos y a intentar el año que viene mejorar lo que hemos hecho este año", comentó. "Siempre todos los premios son bien agradecidos y la verdad que para nosotros es muy importante, sobre todo aquí en la Comunidad de Madrid", subrayó.

Luego le pidieron un resumen del curso. "Creo que hemos hecho una muy buena temporada. Hemos estado en la final de la Copa del Rey, hemos estado en las semifinales de Champions League y vamos a quedar terceros o cuartos [en Liga]. Creo que hemos hecho una buena temporada", repitió.

Pese al gran revuelo generado por esas declaraciones del presidente madridista, Cerezo no hizo más valoraciones. "Acabo de llegar de México y, la verdad, os juro que no sé nada de nada. No sé lo que ha dicho, lo tengo que oír", contestó el presidente del Atlético al respecto.

"La verdad es que no lo sé. Vuelvo a repetir que acabo de llegar de México y no tengo ni la más ligera idea de lo que ha pasado. Llegué a México ayer por la mañana y entre que he dormido y que aquí estoy, en este magnífico sitio, preparado para recibir este magnífico premio...", siguió.

Aun así, en el 'canutazo' de prensa le insistieron por ese tema. "Te vuelvo a repetir que acabo de llegar, que no me he enterado de nada", le espetó a un periodista. "Y aparte de eso, cuando lo oiga, te podré decir algo", apostilló Cerezo desde el Auditorio Municipal Sebastián Cestero.

Por último, le preguntaron qué deseo pediría a San Isidro Labrador, patrón de Madrid, de cara a la campaña 2026-27. "Pues que hagamos una buena temporada y que tengamos la suerte como en ésta de llegar a las finales. Y ganarlas", sentenció el presidente de la entidad colchonera.