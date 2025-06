Cerezo: "Podemos dar un paso muy importante en la historia del Atlético de Madrid"

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha asegurado que los jugadores rojiblancos "no piensan en otra cosa que en llegar a la final" del Mundial de Clubes, en el que debutan este domingo ante el Paris Saint-Germain (21.00 horas), vigente campeón de la 'Champions', y espera que el club pueda dar "un paso muy importante" en su "historia" en este torneo.

"Soñar no cuesta dinero. He visto tanta ilusión esta mañana en la gente y tanto interés que la verdad es que no piensan en otra cosa que en llegar a la final", señaló ante los medios de comunicación. "Nuestra ilusión, como la de todos, es ganarlo, y vamos a hacer todo lo posible por ganarlo. Saldremos a ganar todos los partidos. Vamos a ver si la suerte nos ayuda y el tiempo acompaña", añadió.

Los de Diego Pablo se estrenarán en el torneo en el Estadio Rose Bowl de Pasadena. "Los Ángeles es una magnífica ciudad para estar y, sobre todo, para pensar que desde aquí podemos dar un paso muy importante dentro de la historia del Atlético de Madrid", subrayó. "En estos torneos no hay ya difícil ni fácil. Tenemos que hacer un buen partido y jugar. Tenemos un gran equipo y yo creo que todo esto va a ser base para poder llegar muy lejos en el torneo", indicó.

Además, explicó que ha visto "fenomenalmente bien" a todos los futbolista, "con muchísima ilusión". "Saben que van a jugar en el primer Mundial de Clubes de la historia del fútbol. Están ilusionados y quieren ganar. Ya habéis oído al 'Cholo', que no quiere ser tercero. Quiere intentar ganar este torneo, que es el más importante que vamos a jugar en los próximos cuatro años. Estamos aquí, felices y contentos, esperando a que podamos debutar contra el PSG, que es el actual campeón de Europa", expresó.

En otro orden de cosas, el presidente rojiblanco recalcó que el equipo se reforzó el pasado verano y que no piensa, por el momento, en posibles fichajes. "Nosotros el año pasado hicimos cinco fichajes, tenemos un equipazo. Estamos ahora pensando en el Mundial, ni nosotros ni los jugadores estamos pensando en quién va a venir o quién no va a venir. Ahora es el momento del Mundial. Los próximos 15 días es el momento del Mundial y todos estamos dispuestos a pensar y a ganar el Mundial", manifestó.

Por último, Cerezo, también productor cinematográfico, habló de su regreso a Hollywood. "Hacía muchos años que no venía, por lo menos diez años. Piensa que aquí he estado viniendo durante muchísimos años, casi 30, viniendo aquí todos los años. Me he encontrado en California un Los Ángeles completamente diferente a lo que yo veía y he visto", finalizó.