Cerezo: "Lo del tanteo no tiene absolutamente nada que ver con Griezmann"

Publicado 22/10/2019 16:58:28 CET

Fútbol.- Cerezo: "Lo del tanteo no tiene absolutamente nada que ver con Griezman

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha asegurado que el acuerdo de tanteo con el FC Barcelona por varios jugadores no tiene "absolutamente nada" que ver con el tema de Antoine Griezmann, que quedó "supercerrado y olvidado" con la "multa ridícula" impuesta por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Absolutamente nada (que ver)", respondió ante los medios Cerezo antes de la comida de directivas con el Bayer Leverkusen previa al duelo de este martes en el Wanda Metropolitano, correspondiente a la tercera jornada de la fase de Grupos de la Liga de Campeones.

De hecho, el máximo mandatario rojiblanco considera que el polémico fichaje del francés por el conjunto azulgrana está "supercerrado y olvidado". "El tema de Griezmann ya lo cerró la Real Federación Española de Fútbol tranquilamente con esa multa ridícula. Ese tema está supercerrado y olvidado", manifestó.

Este martes, el diario 'El Mundo' aseguró que el FC Barcelona había pagado 15 millones de euros al Atlético de Madrid para rubricar la paz por el 'caso Griezmann' y también para obtener derechos de tanteo sobre cinco jugadores colchoneros, entre ellos Saúl Ñíguez y Jose María Giménez.

Sin embargo, Cerezo no quiso confirmar ni las cifras ni detalles de los futbolistas. "De dinero suelo hablar poco y en esta ocasión no voy a hablar. Son cosas entre clubes que no las tienen que saber nada más que los dos clubes", apuntó.

"Nosotros, como con otros muchos clubes, tenemos unos acuerdos respeto, de que si les gusta un jugador lo primero que tienen que hacer es pedírselo al equipo. Es lo que hemos reforzado con el Barcelona y con muchos equipos de España. Si el Barcelona quiere mañana un jugador nos tendrá que llamar para decírnoslo, como se ha hecho siempre y como se seguirá haciendo a partir de ahora", concluyó.