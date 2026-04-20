Cerrado el sector 100 del RCDE Stadium por los incidentes ante el Getafe

Juan Iglesias of Getafe CF and Tyrhys Dolan of RCD Espanyol in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between RCD Espanyol and Getafe CF at RCDE Stadium on March 21, 2026 in Cornella, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha impuesto al RCD Espanyol una sanción de cierre parcial del sector 100 del RCDE Stadium tras los incidentes recogidos en el acta arbitral durante el partido del pasado 21 de marzo de 2026 frente al Getafe CF, correspondiente a la jornada 29 de LaLiga EA Sports, con lanzamiento de botellas incluido.

El organismo disciplinario considera que los hechos constituyen una "alteración grave del orden del encuentro", teniendo en cuenta además que el club ya había sido advertido previamente por incidentes de naturaleza similar, en aplicación del Código Disciplinario de la RFEF.

En cumplimiento de la resolución, el sector 100 del estadio blanquiazul permanecerá cerrado al público en el próximo encuentro como local ante el Levante UD, correspondiente a la jornada 32 y previsto para el 27 de abril de 2026 a las 21:00 horas.

Dicho sector, con aproximadamente 344 localidades afectadas, mostrará durante el partido un mensaje de condena a los actos violentos, racistas, xenófobos e intolerantes en el fútbol, así como de apoyo al juego limpio, tal y como establece el artículo 57 del reglamento disciplinario.

El RCD Espanyol ha reiterado en un comunicado su "firme y rotunda condena" a cualquier comportamiento violento o discriminatorio, y ha lamentado que este tipo de acciones, protagonizadas por una minoría, perjudiquen al conjunto de su masa social.