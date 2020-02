Del Cerro Grande: "Somos el país que más árbitros aporta a las competiciones internacionales"

Publicado 12/02/2020 19:17:27 CET

LAS ROZAS (MADRID), 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El colegiado español Carlos del Cerro Grande reivindicó el buen nivel de los árbitros nacionales al asegurar que siempre son los más numerosos en cualquier competición internacional y reconoció la dificultad de identificar cánticos racistas u ofensivos para suspender un encuentro como se hizo en Vallecas entre el Rayo y el Albacete.

"Nunca me ha gustado mirarme el ombligo, pero sí es una realidad la cantidad de participaciones a nivel internacional que tienen los árbitros españoles. Éstas pueden ser un indicador para valorar si somos una referencia a nivel mundial. Los datos son objetivos y somos el Comité Técnico que más árbitros ha aportado a nivel internacional y europeo", explicó el colegiado del comité madrileño.

Preguntado por si deberían unificar criterios con el arbitraje europeo, Del Cerro Grande dijo que el criterio está "claro" porque lo marca "las reglas del juego". "No ha habido cambio en el criterio sancionador. Otra cosa puede ser que esa aplicación del criterio sea diferente puntualmente porque los que han estado en el campo han valorado de ese modo", dijo.

"Uno intenta hacerlo siempre lo mejor posible, no me considero el mejor árbitro de España, hay compañeros con un grandísmo nivel y uno intenta mejorar en el día a día. Nosotros hacemos un ejercicio de autoevaluación y autoexigencia que es obligatorio como profesionales para seguir creciendo cada día", añadió el árbitro de Alcalá de Henares.

Preguntado por el significado de una jugada "clara y manifiesta", el árbitro dijo que es "difícil de explicar", pero se resume si dicha jugada genera un consenso amplio. "Si hay un 80% que dice que es penalti y otro 20, que no, ya no es clara y manifiesta. Necesitamos un porcentaje alto de personas para decidir esa situación. Es fácil decirlo pero no es fácil llevarlo a la práctica", añadió.

Por último, Del Cerro Grande dijo que el protocolo recoge qué hacer ante las conductas agresivas desde la grada o con los aficiones que profieran cánticos racistas, homófobos o discriminatorios. "Esta pregunta viene a colación del partido del Rayo suspendido, ya lo comentamos y -explicado desde una manera honesta- hay veces que es difícil detectar los cánticos porque el nivel de concentración el alto", apuntó.

"Pero existen otros agentes como el director de partido de LaLiga o el delegado de la RFEF, que tienen como competencia recoger esas actitudes para que no vuelvan a ocurrir. Intentamos que esas conductas no existan en un sitio donde se realiza deporte", finalizó.