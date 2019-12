Del Cerro Grande: "Lo de Vallecas fue anómalo, pero el árbitro actuó conforme al protocolo"

Publicado 16/12/2019 16:46:36 CET

El colegiado Carlos del Cerro Grande reconoció que la suspensión del partido entre el Rayo Vallecano y el Albacete por los cánticos ofensivos hacia Román Zozulia se debieron a una "situación anómala", pero que, en el caso de darse una conducta similar, como podría ser el Clásico, existe un protocolo que es "muy claro" y que se debe aplicar.

"Yo creo que todos coincidiremos en que es una acción anómala, que no se suele producir en LaLiga. Ocurrió y el árbitro actuó conforme al protocolo establecido. Lo que esperamos es que no vuelva a pasar en nuestra liga", explicó el madrileño a su salida este lunes de los Premios Marca.

Del Cerro Grande se pronunció sobre la suspensión del partido entre el Rayo Vallecano y el Albacete tras los insultos de "puto nazi" que sufrió el delantero ucraniano por parte de un grupo de aficionados rayistas, considerando que "este tipo de conductas" no deben suceder más en los estadios de fútbol.

"Muchas veces cuando estás en el terreno de juego y ese tipo de conductas son minoritarias, es realmente difícil de detectar por parte de los jugadores. No obstante, sé que existen personas, tanto en la Federación como de LaLiga, que uno de los cometidos que tienen es detectar y denunciar este tipo de conductas. Me consta que es así", señaló.

El colegiado madrileño, que cree que los árbitros están intentando dar "el 200 por cien" para frenar esta situación, recalcó que el protocolo establece "tres pasos" que hay que poner en marcha si se detecta una conducta ofensiva.

"En el momento en el que se detecta, hay que ponerlo en marcha. Ojalá nunca lo tengamos que poner, ni detener un partido. Muchas veces, abajo, no se escucha, y cuando es algo tan notorio como lo de ayer se pone en marcha. El protocolo es muy claro, está ahí para aplicarlo, si no, no estaría", reiteró Del Cerro sobre las posibles polémicas en el Clásico de este miércoles.

Además, sobre la queja formal que tiene previsto presentar el FC Barcelona por el uso del VAR durante el último partido que disputaron ante la Real Sociedad, explicó que está "en su derecho" de hablar si creen que están perjudicados, aunque destacó la "profesionalidad" del colectivo de árbitros.