Cerúndolo y De Miñaur hacen de la tercera, la vencida en Buenos Aires y Róterdam

Francisco Cerúndolo, torneo de Buenos Aires - Europa Press/Contacto/Delfina Corbera Pi

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista argentino Francisco Cerúndolo y el australiano Alex de Miñaur celebraron este domingo los títulos ATP de Buenos Aires y Róterdam, en la tercera final que disputaban en las citas argentina y neerlandesa, mientras que el estadounidense Ben Shelton conquistó el torneo de Dallas.

Cerúndolo se deshizo (6-4, 6-2) del peligroso Luciano Darderi, un duelo entre tenistas en gran estado de forma sobre tierra batida. El argentino, que ganó su cuarto título ATP, celebró muy emocionado la victoria en casa después de perder las finales de 2021 y 2025.

Mientras, De Miñaur se desquitó también en Róterdam en su tercera final, las tres consecutivas en caso del tenista australiano, quien se impuso con un 6-3, 6-2 al canadiense Felix Auger-Aliassime. Después de topar con Jannik Sinner y Carlos Alcaraz en los años anteriores, el australiano no falló esta vez y sumó 11 títulos ATP.

Por otro lado, Shelton, en su partido 200 en el circuito, se deshizo de su compatriota Taylor Fritz con remontada incluida (3-6, 6-3, 7-5) y salvando tres bolas de campeonato en el tercer parcial, duelo americano en la cita texana que supuso el cuarto trofeo para el palmarés del de Atlanta.