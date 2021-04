Cervera: "No me imagino un Cádiz saliendo a presionar al Real Madrid"

Archivo - Alvaro Cervera, head coach of Cadiz, during the Spanish league, La Liga Santander, football match played between Deportivo Alaves and Cadiz CF at Mendizorroza stadium on March 13, 2021 in Vitoria, Spain.

Archivo - Alvaro Cervera, head coach of Cadiz, during the Spanish league, La Liga Santander, football match played between Deportivo Alaves and Cadiz CF at Mendizorroza stadium on March 13, 2021 in Vitoria, Spain. - Inigo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ha asegurado que "no" se imagina a su equipo "saliendo a presionar en campo contrario ni dejando espacios" ante el Real Madrid en el partido de LaLiga Santander de este miércoles, que no tendrá "nada que ver" con la victoria de los gaditanos en el Alfredo Di Stéfano, y ha afirmado que el conjunto blanco es "el candidato para ganar la 'Champions'".

"Ellos van a tener la pelota, nosotros no. Vamos a defender y, cuando se la robemos o fallen, intentaremos hacerle daño. No me imagino un Cádiz saliendo a presionar en campo contrario ni dejando espacios. Manejan muy bien la pelota, tienen mucha calidad e intentaremos que tengan el balón donde no nos generen daño y que nosotros robemos donde podamos hacerle daño", declaró en rueda de prensa.

Además, está convencido de que este encuentro no tendrá "nada que ver" con el de la primera vuelta, cuando el conjunto blanco se vio sorprendido en el Di Stéfano (0-1). "Los he visto jugar últimamente, no me vale como referencia el partido ante el Getafe. Contra Barça y Liverpool, jugando a la contra, es más peligroso que teniendo la pelota. Aquello era un equipo volcado y le hicimos daño al contragolpe", recordó.

También recalcó que en el empate de los de Zidane contra el Getafe el pasado fin de semana "faltaban Casemiro, Nacho o Kroos". "Me parece un gran equipo, es el candidato para ganar la 'Champions', bajo mi punto de visita. Para mañana es un partido que van a venir con la mentalidad de seguir vivos en la lucha por LaLiga. La dinámica va a ir más hacia ellos que hacia nosotros, intentaremos cambiar esa dinámica todo lo posible", apuntó.

Sobre el técnico francés, aseguró que le parece "una persona muy sencilla". "Es una leyenda, un entrenador espectacular. Anima mucho a sus jugadores, me parece un tipo entrañable. Somos diferentes porque uno entrena al Real Madrid y yo entreno al Cádiz. En su estilo, me gusta como entrenador", confesó.

El preparador cadista, que confirmó las bajas de Perea y Álex y la duda de Cala, explicó que "no es fácil preparar un partido después de haber jugado hace dos días". "Luego tendremos otro en dos o tres días, y este partido es contra el Real Madrid. Es difícil para nosotros. El calendario está hecho así, tenemos que afrontarlo y veremos qué cambios podemos hacer", expresó.

Por último, Cervera llamó a no relajarse en la pelea por la salvación. "Todos sabemos en el sitio que estamos. Estamos mejor que los que están por detrás, pero se nos pueden acercar si no conseguimos puntuar. El partido ante el Celta me dio la sensación de que nuestro equipo está muy metido, no dio la sensación de estar relajado porque estuvimos muy concentrados en todo momento", finalizó.