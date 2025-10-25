César Soto Grado arbitrará el Clásico

Archivo - Lamine Yamal of FC Barcelona protests during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and FC Barcelona at Santiago Bernabeu stadium on April 21, 2024 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo
MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
El colegiado riojano César Soto Grado ha sido el designado para dirigir este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu el Clásico de LaLiga EA Sports 2025-2026 entre el Real Madrid y el FC Barcelona, según ha confirmado este sábado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
Soto Grado, de 45 años, pitará el segundo partido de su carrera entre el conjunto madridista y el blaugrana después de hacerlo en la temporada 23-24, también en el Santiago Bernabéu, con victoria del equipo local por 3-2.
El riojano ha pitado al Real Madrid en 22 ocasiones, 20 en el campeonato doméstico, la final de la Supercopa de 2022 ante el Athletic Club y una en Copa del Rey, con 14 triunfos madridistas, dos derrotas y seis empates; mientras que 14, una de ellas en la Copa del Rey, han sido las veces que lo ha hecho con el FC Barcelona, con seis victorias, cinco empates y tres derrotas.
César Soto Grado estará asistido en las bandas por Carlos Álvarez y David Becerril, y en la sala VOR, al frente del VAR estará el gallego Javier Iglesias Villanueva, con el andaluz Mario Melero López como AVAR.