Cesc Fábregas cree que la prórroga de la final del Mundial es su mejor partido

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Cesc Fábregas opina que el tiempo que estuvo en el terreno de juego en la final del Mundial de 2010 ante los Países Bajos es su mejor partido y también confiesa que la final perdida con el Arsenal de la Liga de Campeones de 2006 ante el FC Barcelona sería el resultado que cambiaría de su carrera.

"La prórroga de la final de la Copa del Mundo. Al verla ahora, creo que marqué una gran diferencia y obviamente contribuí al momento del partido", señaló Cesc a preguntas de sus seguidores en su perfil oficial de 'Twitter'.

El centrocampista catalán entró en los minutos finales de la segunda parte de aquel partido en lugar de Xabi Alonso y fue el que dio la asistencia a Andrés Iniesta para que este marcase el gol de la victoria para la 'Roja'.

En este sentido, el de Arenys recordó también el "miedo" que pasaron en los cuartos de final de aquella cita ante Paraguay y considera el penalti anotado en la tanda de cuartos de la Euro 2008 ante Italia, la semifinal ante Rusia de ese campeonato, la final del Mundial, el penalti contra Portugal en semifinales de la Euro 2012 y la victoria por 4-0 ante Italia en la Eurocopa de 2012 como sus cinco momentos favoritos con la selección.

Además, el jugador del Mónaco tiene claro que partido cambiaría en su carrera. "La final de la 'Champions' contra el Barça, sin duda", expresó en relación a la derrota en 2006 en París ante los blaugranas cuando jugaba en el Arsenal.

De todos modos, entre la 'Champions' y el Mundial se queda, "obviamente", con la segunda. "Pero el no ganar la 'Champions' siempre será mi mayor remordimiento. Al menos logró jugar una final y vivir una fantástica experiencia", reconoce.

"En todos he tenido mis momentos como todo el mundo. Lo dejo a que cada uno opina lo que crea conveniente...", confiesa el centrocampista preguntado sobre cual su mejor año y en qué equipo ha dado su mejor nivel.

Lo que sí tiene claro es el futbolista con el que ha coincidido en sus diferentes etapas: "Henry (Arsenal), Messi (Barça), Hazard (Chelsea) y Falcao (Mónaco)". Además, señala a "Ronaldo, el brasileño" como el futbolista con el que le habría gustado jugar, piensa que Andrés Iniesta es el futbolista que no lo tiene y al que daría un Balón de Oro, y apunta a Luis Figo y Pep Guardiola como sus ídolos de referencia.

Finalmente, el ex del FC Barcelona recalca que su deseo es jugar "un mínimo de 20 años". "Así que me quedan tres temporadas más, seguro. Después de eso, mi cuerpo y mi cabeza decidirán", indica. Después no descartaría ser entrenador.

"Me encantaría", admite, añadiendo que le daría igual el equipo o el campeonato. "Cuando eres entrenador necesitas estar preparado para entrenar a cualquier tipo de jugador o en cualquier liga", comenta Cesc, que entre sus entrenadores destaca a Arsene Wenger y a Antonio Conte.