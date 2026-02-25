El Ceuta supera al Córdoba y se suma a la pelea por el 'Top 6'

Ceuta - Córdoba - LALIGA

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ceuta superó (3-2) al Córdoba este miércoles en el partido aplazado de la jornada 25 de LaLiga Hypermotion para alcanzar al equipo andaluz en la tabla y sumarse a la pelea por la promoción, a un punto del sexto puesto.

El primer tiempo en el Estadio Municipal Alfonso Murube acaparó la acción del encuentro, que no se pudo jugar el pasado nueve de febrero por el temporal de fuertes lluvias, con los cinco goles. Kuki Zalazar, Albert Caparrós y Jamelli golpearon para el Ceuta.

El equipo local se adelantó siempre en el marcador, a pesar de que el Córdoba respondió con Jacobo González y Cristian Carracedo. Sin más goles en el segundo tiempo, el Ceuta se quedó tres puntos (41) para sumar dos victorias seguidas y volver a soñar con estar en la pelea por el ascenso a Primera.