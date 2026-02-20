El Ceuta vence al Granada en un duelo de zona media

Archivo - Jorge Pascual of Granada CF laments during the Spanish league, LaLiga Hypermotion, football match played between Malaga CF and Granada CF at La Rosaleda stadium on September 6, 2025, in Malaga, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La AD Ceuta ha batido este viernes por 2-1 al Granada CF en el primer partido de la jornada 27 en LaLiga Hypermotion, donde los goles de Marc Domènech y de Kuki Zalazar han sellado un triunfo de tranquilidad para el equipo ceutí en la mitad de la tabla clasificatoria.

En el Estadio Municipal Alfonso Murube, Domènech adelantó a los locales en el minuto 28 definiendo un pase muy en profundidad de Marino Illescas, aprovechando su carrera y también la salida en falso del portero Luca Zidane.

El conjunto andaluz igualó el marcador en el 66' después de una jugada similar al primer gol del partido, ya que Izan González filtró en largo un pase raso para la carrera de Baba Diocou, que esquivó la salida del guardameta local con una picadita y empujó el 1-1 casi a placer.

No obstante, Zalazar metió el definitivo 2-1 en el 79' con un zapatazo de zurda, sin demasiado ángulo desde el costado izquierdo del área rival. Esta victoria situó al Ceuta con 38 puntos en una zona tranquila de esta Segunda División; por su parte, el Granada sigue más abajo con 32 puntos.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 27 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Ceuta - Granada 2-1.

-Sábado 21.

Leganés - Cultural Leonesa 14.00 horas.

Deportivo de La Coruña - Eibar 16.15.

Huesca - Mirandés 16.15.

Almería - Córdoba 18.30.

Las Palmas - Castellón 21.00.

-Domingo 22.

Sporting de Gijón - Valladolid 14.00.

Andorra - Zaragoza 16.15.

Racing de Santander - Burgos 18.30.

Málaga - Albacete 21.00.

-Lunes 23.

Cádiz - Real Sociedad B 20.30.