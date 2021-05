La Champions femenina presenta su nuevos himno y logo

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Liga de Campeones femenina tendrá un nuevo himno y una nueva identidad visual a partir del inicio de la temporada 2021-22, una medida tomada en el marco de la estrategia de la UEFA 'Time for Action', que tiene como objetivo duplicar el alcance y el valor de las competiciones femeninas de la UEFA para 2024.

"La 'Champions' femenina es una competición por derecho propio, con su propia configuración deportiva y comercial, con su propia singularidad. Así que, ¿por qué no deberíamos tener un himno y una marca propios para esta competición? La gente necesita conocer la 'Champions', necesita tener algo con lo que se pueda relacionar y a lo que se pueda apegar, y creo que un himno así es realmente importante para una competición reconocible", señaló la responsable del fútbol femenino de la UEFA, Nadine Kessler.

"Espero que a las jugadoras les guste y que puedan sentir y ver que este himno ha sido diseñado con la ayuda de jugadoras para jugadoras. Realmente teníamos un objetivo en mente, que es hacerlas sentir invencibles cuando salgan al campo en ese momento tan especial en el que juegan los partidos más importantes de su carrera", prosiguió.

La identidad de la marca refleja "el carácter prestigioso, inspirador y progresivo de una competición compuesta por los mejores equipos de clubes femeninos de Europa". "Es importante para el perfil y el impacto de la 'Champions' que esta excitante identidad de marca se implemente de forma consistente, mientras que el logo captura perfectamente su esencia: lo mejor de la mejor competición de fútbol de clubes femeninos"", indicó la UEFA.

El himno, igual que el de la Liga de Campeones masculina, es cantado en los tres idiomas oficiales de la UEFA -inglés, francés y alemán- por el Groot Omroepkoor (Coro de la Radiodifusión Holandesa). Se interpretará antes del inicio del encuentro, mientras las jugadoras forman.

'Mit Stolz (con orgullo), They stand (están en pie), Les grandes équipes (los grandes equipos), The ones (los únicos), The few (los pocos), The Besten (los mejores), Les meilleurs (los mejores), Are here for you (estamos aquí por ti), All unite (todos unidos), Das groBe Spiel (el gran juego), The time is now (el momento es ahora), C'est maintenant (es ahora), They stand with pride (están en pie con orgullo)' es la letra del nuevo himno.

"Este nuevo himno representa el comienzo de algo nuevo, la nueva 'Champions' femenina. Pero también es representativo del crecimiento de todo un deporte, así que tiene un significado realmente grande. Es un símbolo de todos los cambios que hemos hecho para esta competición y realmente visualiza el momento más importante: el campo, el estadio cuando está lleno de aficionados y cuando las jugadoras están saliendo del túnel, y eso es en lo que todos debemos centrarnos", indicó Kessler.

La agencia de branding Works Ltd supervisó la nueva identidad de marca de la 'Champions' y el nuevo himno fue desarrollado en colaboración con la agencia musical global MassiveMusic. "La nueva identidad de marca tiene el potencial de llevar la competición al siguiente nivel, dándole el reconocimiento visual que la mayor competición de clubes femeninos del mundo merece", explicó el director de marketing de la UEFA, Guy-Laurent Epstein.

A partir de la próxima temporada, la 'Champions' femenina contará con un formato más competitivo, con el añadido de rutas de clasificación de campeones y ligas para las primeras rondas, una fase de grupos de 16 equipos seguida de una fase eliminatoria, la participación de más equipos y jugadoras y la promesa de una visibilidad global.