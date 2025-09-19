Chelsea, Arsenal y OL, principales rivales de Barça, Real Madrid y Atlético en la Champions Femenina

Archivo - Claudia Pina y Alexia Putellas celebran un gol del Barça Femení en el partido contra el Chelsea, en la ida de las semifinales de la Champions Femenina, en el Estadi Johan Cruyff - FCB - Archivo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid han conocido este viernes sus rivales en la nueva fase de liga de la Liga de Campeones Femenina, con emparejamientos duros con el Chelsea FC y el Arsenal FC ingleses, o el Olympique de Lyon francés.

El Chelsea FC se medirá al FC Barcelona, que también tendrá como oponente más duro al Bayern alemán, mientras que el Arsenal, actual campeón, se reencontrará con el Real Madrid, que además se enfrentará al Wolfsburgo alemán y al PSG francés de Olga Carmona, en un sorteo duro como el del Atlético, que se cruzará principalmente con el Lyon, el más laureado de la competición, el conjunto muniqués y el Manchester United inglés.

Esta nueva fase de liga de la máxima competición continental femenina se desarrollará entre el 7/8 de octubre y el 17 de diciembre. Los cuatro mejores pasarán directamente a cuartos de final y los que acaben entre el quinto y el duodécimo jugarán un 'playoff' del que saldrán los otro cuatro cuartofinalistas.

--RIVALES DE EQUIPOS ESPAÑOLES EN LA FASE DE LIGA DE LA CHAMPIONS

FC BARCELONA: Chelsea (F), Bayern (C), Benfica (C), Roma (F), Leuven (C) y Paris FC (F).

REAL MADRID: Wolfsburgo (C), Arsenal (F), Roma (C), PSG (F), Twente (F) y Paris FC (C).

ATLÉTICO DE MADRID: Bayern (C), Lyon (F), Juventus (C), St.Pölten (F), Twente (F) y Manchester United (C).