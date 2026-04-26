El Chelsea se cita con el City en la final de la FA Cup

Chelsea - Leeds United, Enzo Fernández - Adam Davy/PA Wire/dpa

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Chelsea derrotó (1-0) al Leeds United este domingo en semifinales de la FA Cup para citarse de nuevo en Wembley por el título con el Manchester City el próximo 16 de mayo.

El equipo londinense empezó con victoria la nueva era después del reciente despido de Liam Rosenior, por el momento en manos interinas, gracias al cabezazo de Enzo Fernández a los 20 minutos para el 1-0. La mala dinámica del Chelsea frenó con fortuna después de las buenas ocasiones de Brenden Aaronson y Dominic Calvert-Lewin.

El Leeds, en busca de luchar por el torneo más antiguo del mundo por primera vez desde 1973, hizo sufrir a los 'blues' pero el billete a la final se lo quedó un Chelsea que, con la crisis que dejó en técnico inglés en la Premier, podría ganar la FA Cup ocho años después y asegurar por ahí Europa la próxima temporada.