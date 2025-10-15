Chequia destituye a Ivan Hasek como seleccionador tras la derrota ante las Islas Feroe

PRAGA 15 Oct. (dpa/EP) -

Ivan Hasek fue destituido este miércoles como seleccionador nacional masculino de fútbol de Chequia tras la derrota sufrida ante las Islas Feroe (2-1) en la fase de clasificación para el Mundial del año que viene en Estados Unidos, México y Canadá, según informó la Federación Checa en un comunicado.

Hasek estaba al frente del equipo desde enero de 2024 y su federación aún no ha anunciado un sustituto. El director general de la selección, Pavel Nedved, dijo que la actuación en un partido tan importante era "inaceptable".

Chequia es segunda del Grupo L, a tres puntos del líder, Croacia, con sólo los primeros clasificados directamente para la próxima Copa del Mundo, aunque el combinado centroeuropeo tiene como mínimo asegurado un puesto en la repesca por su actuación en la Liga de Naciones.